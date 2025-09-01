Тоттенхэм подпишет вице-чемпиона мира. Он принадлежит ПСЖ

Французский нападающий парижского «Пари Сен-Жермен» Рандаль Коло Муани вскоре перейдет в лондонский «Тоттенхэм», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переход 26-летнего футболиста состоится на правах сезонной аренды.

Во второй половине сезона 2024/25 Рандаль Коло Муани на правах аренды провел 22 матча за туринский «Ювентус», отличившись 10 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее «Тоттенхэм» официально объявил о подписании полузащитника Хави Симонса.