Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
01 сентября 2025, 19:48 | Обновлено 01 сентября 2025, 19:49
519
Тоттенхэм подпишет вице-чемпиона мира. Он принадлежит ПСЖ

Рандаль Коло Муани сменит клубную прописку

01 сентября 2025, 19:48 | Обновлено 01 сентября 2025, 19:49
Тоттенхэм подпишет вице-чемпиона мира. Он принадлежит ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рандаль Коло Муани

Французский нападающий парижского «Пари Сен-Жермен» Рандаль Коло Муани вскоре перейдет в лондонский «Тоттенхэм», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переход 26-летнего футболиста состоится на правах сезонной аренды.

Во второй половине сезона 2024/25 Рандаль Коло Муани на правах аренды провел 22 матча за туринский «Ювентус», отличившись 10 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее «Тоттенхэм» официально объявил о подписании полузащитника Хави Симонса.

