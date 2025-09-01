Тоттенхэм подпишет вице-чемпиона мира. Он принадлежит ПСЖ
Рандаль Коло Муани сменит клубную прописку
Французский нападающий парижского «Пари Сен-Жермен» Рандаль Коло Муани вскоре перейдет в лондонский «Тоттенхэм», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, переход 26-летнего футболиста состоится на правах сезонной аренды.
Во второй половине сезона 2024/25 Рандаль Коло Муани на правах аренды провел 22 матча за туринский «Ювентус», отличившись 10 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее «Тоттенхэм» официально объявил о подписании полузащитника Хави Симонса.
🚨⚪️ BREAKING: Randal Kolo Muani to Tottenham, here we go! Deal done for loan move until June 2026.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025
Paris Saint-Germain accept Spurs proposal as Kolo Muani wanted the move + out of the project.
Exclusive story, confirmed. 💣🏁 pic.twitter.com/oSkTbAIA3l
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нидерландский тренер успел провести во главе команды всего 3 игры
Тони не советует Итауме драться против Александра