Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
01 сентября 2025, 17:51
Известный британский журналист анонсировал трансфер Зинченко

Александра планирует подписать французский Марсель

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко в последний день трансферного окна может перейти во французский «Марсель», сообщает известный британский журналист Бен Джейкобс.

«Ситуация Александра Зинченко с «Марселем» – это то, за чем стоит наблюдать. Все стороны работают над переходом», – написал Джейкобс в Twitter.

В текущем сезоне Зинченко не сыграл за «Арсенал» ни одного матча. Контракт Александра с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Рыночная трансферная стоимость украинца в настоящее время составляет 20 млн евро.

Сообщалось, что Зинченко уже согласовал контракт с новым клубом.

Марсель трансферы Арсенал Лондон Александр Зинченко трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Бен Джейкобс
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
