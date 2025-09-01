Известный британский журналист анонсировал трансфер Зинченко
Александра планирует подписать французский Марсель
Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко в последний день трансферного окна может перейти во французский «Марсель», сообщает известный британский журналист Бен Джейкобс.
«Ситуация Александра Зинченко с «Марселем» – это то, за чем стоит наблюдать. Все стороны работают над переходом», – написал Джейкобс в Twitter.
В текущем сезоне Зинченко не сыграл за «Арсенал» ни одного матча. Контракт Александра с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Рыночная трансферная стоимость украинца в настоящее время составляет 20 млн евро.
Сообщалось, что Зинченко уже согласовал контракт с новым клубом.
