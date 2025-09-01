Черное золото голландского футбола. Рууд Гуллитт празднует 63 года

1 сентября свой день рождения празднует легендарный нидерландский игрок Рууд Гуллит – универсальный футболист во всех аспектах спорта. Он мог играть как в атаке, так и в полузащите, а при необходимости – отработать в защите.

Профессиональная карьера Гуллита началась в 1978 году, когда он подписал свой первый профессиональный контракт с нидерландским «Гарлемом». За главную команду он дебютировал в 16-летнем возрасте, став самым молодым игроком в истории высшего дивизиона чемпионата Нидерландов.

В первом же сезоне «Гарлем» вылетел во второй дивизион, однако уже в следующем году команда вернулась в Эредивизи, а Рууд по итогам сезона был признан лучшим игроком соревнования.

Большому развитию футболиста поспособствовали следующие два клуба в его карьере – «Фейеноорд» и «ПСВ». Именно в их составах он завоевал несколько внутренних трофеев, а в 1984 году был назван лучшим игроком Нидерландов.

Набравшись опыта на родине и став одним из лучших игроков мира, Рууд решил попробовать себя в итальянском футболе, а именно – в «Милане». Контракт между сторонами был заключен в 1987 году, а сумма трансфера тогда составила 8,9 млн долларов.

В начале у Гуллита были проблемы с адаптацией из-за того, что он не знал итальянского языка, а также не имел опыта жизни за границей. Несмотря на это, голландец быстро стал важной фигурой в составе «россонери». По итогам 1987 года Рууд получил «Золотой мяч» за свои выступления за «ПСВ» и «Милан».

В составе итальянского гранда Гуллит дважды подряд завоевал Кубок чемпионов (1988/89, 1989/90). В финале ЛЧ сезона 1988/89 он оформил дубль в ворота «Стяуа» (4:0), а в матче 1989/90 отметился результативной передачей во встрече против «Бенфики» (1:0).

Проведя два года в «Сампдории» (1993-1995), Рууд решил попробовать силы в английском футболе и на правах свободного агента присоединился к лондонскому «Челси». Хотя «пенсионеры» тогда были середняком английской лиги, сам Гуллит признавался, что впервые за долгое время почувствовал себя счастливым.

Его переход также способствовал развитию английского футбола, клубы которого в то время активно приглашали к себе звездных легионеров. Этот фактор способствовал росту популярности АПЛ как футбольной лиги.

На международной арене за сборную Нидерландов Рууд провел 66 матчей, забил 17 голов и отдал 8 результативных передач. В 1988 году он стал чемпионом Европы.

В клубной карьере Тьерри принял участие в 576 поединках, отличившись 219 забитыми мячами, 114 ассистами и завоевав 19 трофеев:

Лига чемпионов (2)

Суперкубок УЕФА (2)

Чемпионат Нидерландов (4)

Кубок Нидерландов

Чемпионат Италии (3)

Кубок Италии

Суперкубок Италии (3)

Кубок Англии

Межконтинентальный кубок (2)

С 1995 года Рууд начал карьеру менеджера – сначала как играющий тренер, а затем полностью перешел на работу наставника. Его тренерская деятельность была связана с такими командами, как: «Челси», «Ньюкасл», «Фейеноорд», «Лос-Анджелес Гелекси», «терек» и сборная Нидерландов.