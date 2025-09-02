Хаби Алонсо нашел способ, как дать Лунину игровое время

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо продолжает построение команды после своего назначения на место главного тренера.

По информации испанских СМИ, Алонсо хочет взять пример с бывшего тренера «бланкос» Зинедина Зидана и построить так называемую «команду Б» в «Реале» из резервных игроков, которые в дальнейшем будут получать игровое время в «проходных» для клуба матчах в этом сезоне. Таким образом, на игровое время может рассчитывать и украинец Андрей Лунин, который пока не провел ни одного официального матча при Алонсо.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил прекратить поиски нового форварда после того, как было сыграно два поединка Клубного чемпионата мира. Все изменилось после матчей на турнире в США – наставника «сливочных» поразил 21-летний Гонсало Гарсия.