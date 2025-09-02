Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаби Алонсо нашел способ, как дать Лунину игровое время
Испания
02 сентября 2025, 00:10 |
587
1

Хаби Алонсо нашел способ, как дать Лунину игровое время

Тренер планирует давать всем футболистам играть

02 сентября 2025, 00:10 |
587
1
Хаби Алонсо нашел способ, как дать Лунину игровое время
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо продолжает построение команды после своего назначения на место главного тренера.

По информации испанских СМИ, Алонсо хочет взять пример с бывшего тренера «бланкос» Зинедина Зидана и построить так называемую «команду Б» в «Реале» из резервных игроков, которые в дальнейшем будут получать игровое время в «проходных» для клуба матчах в этом сезоне. Таким образом, на игровое время может рассчитывать и украинец Андрей Лунин, который пока не провел ни одного официального матча при Алонсо.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил прекратить поиски нового форварда после того, как было сыграно два поединка Клубного чемпионата мира. Все изменилось после матчей на турнире в США – наставника «сливочных» поразил 21-летний Гонсало Гарсия.

По теме:
Олег САЛЕНКО: «Играть на чистых мячах в Ла Лиге у Ваната не получится»
Ванат станет 16-м украинским игроком, который сыграет в Ла Лиге
ВАНАТ: «Я быстрый, могу много забивать. Ла Лига – лучший вариант для меня»
Зинедин Зидан Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин Хаби Алонсо
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Бокс | 01 сентября 2025, 08:20 6
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»

Вводятся бонусы за зрелищные поединки

Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
Теннис | 01 сентября 2025, 23:29 24
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025

Марта уступила Каролине Муховой в четвертом раунде мейджора в Нью-Йорке

Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Футбол | 01.09.2025, 04:59
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
Футбол | 01.09.2025, 17:53
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
ФОТО. Шахтер поблагодарил Кевина, который перешел в английский Фулхэм
Футбол | 01.09.2025, 23:59
ФОТО. Шахтер поблагодарил Кевина, который перешел в английский Фулхэм
ФОТО. Шахтер поблагодарил Кевина, который перешел в английский Фулхэм
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перший Серед Рівних
Хабі Алонсо знайшов як дати Луніну час - переведе в "Реаль Кастіль'я" в третій дивізіон.
Ответить
0
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
01.09.2025, 03:23
Бокс
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
31.08.2025, 09:30 2
Футбол
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
01.09.2025, 04:19 1
Бокс
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
01.09.2025, 12:57 31
Футбол
Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
31.08.2025, 08:40 9
Футбол
Боб АРУМ: «Мне стыдно за бокс. Как судьи могли так посчитать»
Боб АРУМ: «Мне стыдно за бокс. Как судьи могли так посчитать»
01.09.2025, 03:20
Бокс
Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
31.08.2025, 16:34 5
Футбол
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
31.08.2025, 10:02 28
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем