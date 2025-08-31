Динамо усилится французским защитником
Клинтон Нсиала станет игроком столичного гранда
Французский защитник «Рейнджерса» Клинтон Нсиала станет игроком киевского «Динамо». Об этом сообщает The Scottish Sun.
По информации источника, 21-летний футболист присоединится к чемпиону Украинской Премьер-лиги на правах аренды до конца сезона.
В прошедшем сезоне Клинтон Нсиала провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.
Ранее Александр Шовковский дал пресс-конференцию после матча «Динамо» – «Полесье».
