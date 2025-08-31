Динамо усилится французским защитником

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 22:10 | Обновлено 31 августа 2025, 22:43
Getty Images/Global Images Ukraine. Клинтон Нсиала

Французский защитник «Рейнджерса» Клинтон Нсиала станет игроком киевского «Динамо». Об этом сообщает The Scottish Sun.

По информации источника, 21-летний футболист присоединится к чемпиону Украинской Премьер-лиги на правах аренды до конца сезона.

В прошедшем сезоне Клинтон Нсиала провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Ранее Александр Шовковский дал пресс-конференцию после матча «Динамо» – «Полесье».

Даниил Кирияка Источник: The Scottish Sun
