Динамо усилится французским защитником

Французский защитник «Рейнджерса» Клинтон Нсиала станет игроком киевского «Динамо». Об этом сообщает The Scottish Sun.

По информации источника, 21-летний футболист присоединится к чемпиону Украинской Премьер-лиги на правах аренды до конца сезона.

В прошедшем сезоне Клинтон Нсиала провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

