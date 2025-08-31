ФОТО. Украинская журналистка впечатлила Швейцарию своей красотой

Телеведущая клубного канала «Шахтера» и амбассадор Puma Дарья Бондарь впечатлила своим внешним видом на матче против «Серветта».

Красавица появилась на матче в стильном черном платье, которое привлекло не меньше внимания, чем сама игра.

Возлюбленная защитника «Шахтера» и сборной Украины Валерия Бондаря выбрала элегантный образ.

Дарья выглядела невероятно эффектно, в очередной показав насколько красивы украинские девушки, которые работают в футбольной журналистике.