ВИДЕО. Бондаренко вывел Шахтер вперед в матче с Александрией
Украинский полузащитник отличился с передачи Педриньо
В воскресенье, 31 августа, проходит матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и «Александрией».
Команды играют на стадионе «Арена Львов» в городе Львов. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.
На 25-й минуте украинский полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко открыл счет в матче.
❗️ ВИДЕО. Бондаренко вывел Шахтер вперед в матче с Александрией
🔥 АРТЕМ БОНДАРЕНКО ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 31, 2025
🧡 Півзахисник влучним ударом головою відкрив рахунок у Львові! 👏#Shakhtar #ШахтарОлександрія pic.twitter.com/ngg9eq4ccL
