Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Бондаренко вывел Шахтер вперед в матче с Александрией
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 18:35 | Обновлено 31 августа 2025, 19:01
ВИДЕО. Бондаренко вывел Шахтер вперед в матче с Александрией

Украинский полузащитник отличился с передачи Педриньо

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Бондаренко

В воскресенье, 31 августа, проходит матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и «Александрией».

Команды играют на стадионе «Арена Львов» в городе Львов. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 25-й минуте украинский полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко открыл счет в матче.

❗️ ВИДЕО. Бондаренко вывел Шахтер вперед в матче с Александрией

Даниил Кирияка
