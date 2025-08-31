В воскресенье, 31 августа, проходит матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и «Александрией».

Команды играют на стадионе «Арена Львов» в городе Львов. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 25-й минуте украинский полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко открыл счет в матче.

❗️ ВИДЕО. Бондаренко вывел Шахтер вперед в матче с Александрией