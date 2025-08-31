Украина. Премьер лига31 августа 2025, 16:21 |
366
0
ВИДЕО. Метко с пенальти. Буяльский вывел Динамо вперед
Гол на первых минутах не помешал столичному клубу собраться
Київське «Динамо» вдало скористалося помилками гравців «Полісся» і змогло відзначитися вдруге.
Спочатку «біло-сині» пропустили на 7-й хвилині матчу. Уже на 19-й Герреро зрівняв рахунок, а на 32-й хвилині господарі поля заробили пенальті.
До позначки підійшов Віталій Буяльський, який підтвердив свій статус штатного пенальтиста клубу.
Гол Буяльського з пенальті на 32-й хвилині
