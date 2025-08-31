ВИДЕО. Метко с пенальти. Буяльский вывел Динамо вперед

Київське «Динамо» вдало скористалося помилками гравців «Полісся» і змогло відзначитися вдруге.

Спочатку «біло-сині» пропустили на 7-й хвилині матчу. Уже на 19-й Герреро зрівняв рахунок, а на 32-й хвилині господарі поля заробили пенальті.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

До позначки підійшов Віталій Буяльський, який підтвердив свій статус штатного пенальтиста клубу.

Гол Буяльського з пенальті на 32-й хвилині