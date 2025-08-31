Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Метко с пенальти. Буяльский вывел Динамо вперед
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 16:21
ВИДЕО. Метко с пенальти. Буяльский вывел Динамо вперед

Гол на первых минутах не помешал столичному клубу собраться

ВИДЕО. Метко с пенальти. Буяльский вывел Динамо вперед
ФК Динамо. Виталий Буяльский

Київське «Динамо» вдало скористалося помилками гравців «Полісся» і змогло відзначитися вдруге.

Спочатку «біло-сині» пропустили на 7-й хвилині матчу. Уже на 19-й Герреро зрівняв рахунок, а на 32-й хвилині господарі поля заробили пенальті.

До позначки підійшов Віталій Буяльський, який підтвердив свій статус штатного пенальтиста клубу.

Гол Буяльського з пенальті на 32-й хвилині

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир видео голов и обзор Динамо - Полесье пенальти Виталий Буяльский
Александр Сильченко
Комментарии
