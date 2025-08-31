ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Динамо в Лиге конференций продлил контракт с лидером

Итальянская «Фиорентина» официально объявила о продлении сотрудничества с 25-летним центральным нападающим Мойзе Кином.

По информации пресс-службы клуба, стороны подписали новый контракт до лета 2029 года.

«Благодарю президента Коммиссо и все руководство за тепло и поддержку, которые они всегда проявляли ко мне с момента моего приезда во Флоренцию. Все верили в меня, и я не мог их разочаровать.

Я отдавался на полную и еще раз благодарю наших болельщиков за поддержку и теплые чувства – все они очень помогли мне достичь результатов в прошлом сезоне, а их любовь к этим цветам безусловно станет для меня сильной мотивацией, чтобы еще лучше работать вместе с тренером и моими партнерами по команде в новом сезоне, который только что начался», – сказал Кин.

Мойзе перешел во «Фиорентину» летом 2024 года, покинув «Ювентус». На счету нападающего 46 матчей за «фиалок»: 25 голов и пять ассистов.

«Фиорентина» станет соперником киевского «Динамо» в групповом этапе Лиги конференций. Итальянский клуб примет «бело-синих» на своей арене 11 декабря.