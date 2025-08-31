СУДАКОВ: «Буду грустить по пацанам. Особенно по Коле и по грузину»

Украинский хавбек Георгий Судаков официально перешел из «Шахтера» в португальскую «Бенфику».

Пресс-служба горняков опубликовала последнее интервью Судакова в донецком клубе.

За карьеру в «Шахтере» Судаков провел 148 матчей, забил 35 голов и отдал 26 результативных передач.

– Георгий, сейчас для тебя момент прощания с командой очень непростой морально. Что ты чувствуешь прямо сейчас?

– Если учитывать, что решение произошло буквально пару часов назад, я поспал вообще только после игры час. Очень много эмоций, но, наверное, еще не осознаю до конца все, потому что я ребятам сказал, что… Это моя семья. У меня две семьи. Одна у меня дома сейчас, а другая здесь. Это действительно одна большая семья. Особенно за последние 3,5 года мы проводим 10 месяцев в году вместе. Знаете, сейчас уехать от этой семьи очень сложно. Но я долго этого момента ждал, поэтому хочу поблагодарить всех ребят, президента, наших директоров за то, что все так хорошо сложилось. И для меня это такой первый шаг, можно сказать, в большой карьере, в будущее. Поэтому я надеюсь, что все будет хорошо.

– Подведи итог своего пути вместе с Шахтером, вместе с первой командой.

– Ой, это невероятно. Так быстро летит время. Пять лет в первой команде, начиная с дебюта против Реала Мадрид на стадионе, когда мы выиграли 3:2. И закончилось тем, что мне давали 10 номер в команде, что я несколько раз выходил с капитанской повязкой. Как я сказал ребятам, у меня была детская мечта играть за донецкий Шахтер. И эта мечта сбылась. И иногда даже до конца не понимаешь, чего достиг в этом клубе, что ты забивал голы. Играл в Лиге чемпионов, дважды становился чемпионом, Кубок дважды. Поэтому, я же говорю, эмоции такие невероятные, до конца не осознаю вообще, что произошло. Но действительно понимаю, что этот этап сейчас, и шаг вперед нужно уже делать.

– По чему ты будешь больше всего скучать?

– Я не знаю, мне кажется, по всем моментам. По ребятам, по грузину буду скучать [Ираклий Азаров], по Коле [Николай Матвиенко], по Ризо [Дмитрий Ризнык]. По всем ребятам буду скучать, по атмосфере, по нашим играм. Мне действительно нравится наш стиль игры. Я смотрю там матчи, условно, команд Лиги чемпионов, которые играют на высоком уровне. Но наш уровень, уровень нашей команды действительно может достичь… Особенно в этом году – больших высот. Я желаю только успеха команде и надеюсь, что… Действительно, Мистер говорил, что возможно мы будем играть в полуфинале, финале. От нашей игры – все возможно. И я действительно желаю этой команде достичь этих результатов.

– Можно, наверное, сейчас сказать, что ты будешь одним из самых активных болельщиков «Шахтера», даже находясь в Бенфике?

– Конечно, буду комментировать в Инстаграме. Критиковать? Ну, критиковать я не буду в Инстаграме. Буду просто что-то комментировать, но действительно буду поддерживать команду. Потому что я с детства фанат Шахтера, и я был фанатом как футболист, а теперь я уже фанат в другой команде, но я им остаюсь. Конечно, буду смотреть все матчи и болеть за эту команду.

– И на конец у тебя есть возможность обратиться ко всем нашим болельщикам, а также ко всем тем людям, которые на протяжении этого пути были рядом с тобой.

– Действительно, можно поблагодарить болельщиков. Они всегда очень сильно меня поддерживали в трудные времена и в позитивные моменты. Я действительно ощущал, что меня любят в этой команде. Даже сейчас, когда уже сказали о том, что я перехожу, я получил уже много сообщений. Все благодарят меня, искренние болельщики Шахтера. Действительно, это очень приятно. Поэтому я также хочу им поблагодарить. Я так же после каждого матча, после любых достижений говорю, что их поддержка невероятно важна для нашего клуба, даже в трудные времена. Потому что мы действительно в первую очередь играем для них и делаем все возможное, чтобы достигать в этом клубе высот.

– Мы будем скучать по тебе, но при этом поддерживать и максимально искренне болеть. Желаем тебе успехов.

– Спасибо, спасибо.