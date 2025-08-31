Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. НАГОРНЯК: «Поражение от Колоса? За результат отвечаю только я»
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 11:02 | Обновлено 31 августа 2025, 11:06
322
2

НАГОРНЯК: «Поражение от Колоса? За результат отвечаю только я»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

31 августа 2025, 11:02 | Обновлено 31 августа 2025, 11:06
322
2
НАГОРНЯК: «Поражение от Колоса? За результат отвечаю только я»
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк поделился эмоциями после поражения своей команды в матче против Колоса (0:1) в четвертом туре УПЛ.

«Какой момент задел в эмоциональном плане? Наверное, пропущен мяч. Колосс не мог забить сам – мы себе убили. Бывает такая трагедия, иногда такое случается. Но я благодарен ребятам, они, особенно в 1-м тайме, выполнили полностью то, о чем мы договаривались, абсолютно перекрыли все зоны, за счет чего Колос пытался играть – только дальние удары и ничего не создали.

Сами тоже имели хорошие моменты, выбегали 3 в 2, но не забили. По-моему, ровная игра. Решила судьбу матча спонтанность какая-то случайность. Конечно, Билыка нужно поддержать. Что будет, если кричать ему, что он виноват или кто-то еще виноват? Нет, поддержали его. Он достойно выполняет свою работу. Нам немного не хватает всегда. Если уж соперник не может – то сами себе забиваем

Мы 4 тура играем с командами, которые занимают первые 4 места. Может, мы от Динамо 4 пропустили. От Шахтера и Колоса в конце пропустили. Мы в Ковалевке ничем не уступали. Да, у Колоса было несколько моментов, у нас было несколько моментов. Совершенно ровная игра. Я с позитивом смотрю дальше. Есть моменты, которые мне не понравились, но это дело наживное.

Давление есть, но я их оберегаю. Давление все идет на меня. Я всегда ребятам говорю: «За результат отвечаю только я, главный тренер». Все наши поражения – это моя вина. Ребята здесь ни при чем

Абсолютная поддержка президента клуба. Он с пониманием относится ко всему. Знаете, как он говорит: у нас команда Первой лиги, дающая бой лидерам УПЛ. Ничего ужасного. У нас есть новые игроки. Я хотел бы, чтобы они играли лучше, но нужно время на адаптацию. Мы закрыли полностью сильные стороны Колоса – это фланги. А то, что там некоторые ушибы – бывает так, не успели. Так же мне понравилось, как в контратаку выбегали», – заявил Нагорняк.

На нашем сайте доступен обзор матча «Колос» – «Эпицентр», в котором дебютант УПЛ забил курьезный гол в свои ворота.

По теме:
В основе в 16. Юный игрок Руха вписал свое имя в историю УПЛ
Сергей ШИЩЕНКО: «Оборону Виктории было тяжело раскрыть»
Опубликованы стартовые составы команд на матч УПЛ ЛНЗ – Верес
Сергей Нагорняк Эпицентр Каменец-Подольский Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Колос - Эпицентр
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
Футбол | 31 августа 2025, 08:40 8
Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола

Кто занимает первое место в рейтинге?

Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Футбол | 31 августа 2025, 08:37 45
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера

Алексей Сливченко считает, что нельзя забывать, за сколько Георгия торговали год назад…

У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
Футбол | 30.08.2025, 13:33
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
Футбол | 30.08.2025, 19:06
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
Рассматривают аренду. Английский клуб вернулся к переговорам с Довбиком
Футбол | 31.08.2025, 11:28
Рассматривают аренду. Английский клуб вернулся к переговорам с Довбиком
Рассматривают аренду. Английский клуб вернулся к переговорам с Довбиком
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spaceman
Звільнись уже. , позорище.. 
Ответить
0
Trishovich
Все його звільнили
Ответить
0
Популярные новости
Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин
Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин
29.08.2025, 12:24 5
Теннис
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
30.08.2025, 04:55
Бокс
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
29.08.2025, 14:53 289
Футбол
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
29.08.2025, 13:57 9
Футбол
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
30.08.2025, 04:00 7
Бокс
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 12
Футбол
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
30.08.2025, 01:34 2
Футбол
Букмекеры после жеребьевки назвали фаворита на титул Лиги чемпионов
Букмекеры после жеребьевки назвали фаворита на титул Лиги чемпионов
29.08.2025, 14:01 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем