НАГОРНЯК: «Поражение от Колоса? За результат отвечаю только я»

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк поделился эмоциями после поражения своей команды в матче против Колоса (0:1) в четвертом туре УПЛ.

«Какой момент задел в эмоциональном плане? Наверное, пропущен мяч. Колосс не мог забить сам – мы себе убили. Бывает такая трагедия, иногда такое случается. Но я благодарен ребятам, они, особенно в 1-м тайме, выполнили полностью то, о чем мы договаривались, абсолютно перекрыли все зоны, за счет чего Колос пытался играть – только дальние удары и ничего не создали.

Сами тоже имели хорошие моменты, выбегали 3 в 2, но не забили. По-моему, ровная игра. Решила судьбу матча спонтанность какая-то случайность. Конечно, Билыка нужно поддержать. Что будет, если кричать ему, что он виноват или кто-то еще виноват? Нет, поддержали его. Он достойно выполняет свою работу. Нам немного не хватает всегда. Если уж соперник не может – то сами себе забиваем

Мы 4 тура играем с командами, которые занимают первые 4 места. Может, мы от Динамо 4 пропустили. От Шахтера и Колоса в конце пропустили. Мы в Ковалевке ничем не уступали. Да, у Колоса было несколько моментов, у нас было несколько моментов. Совершенно ровная игра. Я с позитивом смотрю дальше. Есть моменты, которые мне не понравились, но это дело наживное.

Давление есть, но я их оберегаю. Давление все идет на меня. Я всегда ребятам говорю: «За результат отвечаю только я, главный тренер». Все наши поражения – это моя вина. Ребята здесь ни при чем

Абсолютная поддержка президента клуба. Он с пониманием относится ко всему. Знаете, как он говорит: у нас команда Первой лиги, дающая бой лидерам УПЛ. Ничего ужасного. У нас есть новые игроки. Я хотел бы, чтобы они играли лучше, но нужно время на адаптацию. Мы закрыли полностью сильные стороны Колоса – это фланги. А то, что там некоторые ушибы – бывает так, не успели. Так же мне понравилось, как в контратаку выбегали», – заявил Нагорняк.

На нашем сайте доступен обзор матча «Колос» – «Эпицентр», в котором дебютант УПЛ забил курьезный гол в свои ворота.