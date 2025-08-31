ВИДЕО. Магические скиллы, дриблинг и голы. Как Судаков играл за Шахтер
Украинский хавбек перешел из донецкой команды в португальскую Бенфику
22-летний украинский хавбек Георгий Судаков официально перешел из «Шахтера» в португальскую «Бенфику».
Судаков на днях прилетел в Лиссабон, успешно прошел медицинский осмотр и подписал контракт.
В команде орлов Судакову отдали игровой номер 10, который носили легенды клуба Эусебиу и Руй Кошта.
За Бенфику выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, также экс-игрок Шахтера.
За профессиональную карьеру в «Шахтере» Судаков провел 148 матчей, забил 35 голов и отдал 26 результативных передач.
По-перше, його ціна менш ніж за рік не рухнула більш, ніж на половину.
По-друге (найважливіше!): Наполі не залишив би Судакова жодній команді. Але я не знайшов жодної інформації, щоб Наполі цікавився Судаковим.
Десь в італійських змі(в не офіційних представників Наполі!) промайнуло декілька разів про наче "зацікавленість", в Спорт юей підхопив це ,як сто процентний безповоротний факт і утюжив це півроку.
Наполі- найкращий показник якості Судакова .