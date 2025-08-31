Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Магические скиллы, дриблинг и голы. Как Судаков играл за Шахтер
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 09:23 | Обновлено 31 августа 2025, 10:18
ВИДЕО. Магические скиллы, дриблинг и голы. Как Судаков играл за Шахтер

Украинский хавбек перешел из донецкой команды в португальскую Бенфику

ФК Шахтер. Георгий Судаков

22-летний украинский хавбек Георгий Судаков официально перешел из «Шахтера» в португальскую «Бенфику».

Судаков на днях прилетел в Лиссабон, успешно прошел медицинский осмотр и подписал контракт.

В команде орлов Судакову отдали игровой номер 10, который носили легенды клуба Эусебиу и Руй Кошта.

За Бенфику выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, также экс-игрок Шахтера.

За профессиональную карьеру в «Шахтере» Судаков провел 148 матчей, забил 35 голов и отдал 26 результативных передач.

Николай Степанов
Saar
Якби все так  було: якісь там скіли , дриблінг та інше, що не стосується Судакова, то:
По-перше, його ціна менш ніж за рік не рухнула більш, ніж на половину.
По-друге (найважливіше!): Наполі не залишив би Судакова жодній команді. Але я не знайшов жодної інформації, щоб Наполі цікавився Судаковим. 
Десь в італійських змі(в не офіційних представників Наполі!) промайнуло декілька разів про наче "зацікавленість", в Спорт юей підхопив це ,як  сто процентний безповоротний факт і утюжив це півроку.
Наполі- найкращий показник якості Судакова .
