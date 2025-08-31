Шахтер поблагодарил Судакова после трансфера украинца в Бенфику

Полузащитник национальной сборной Украины Георгий Судаков сменил клубную прописку, перебравшись из донецкого Шахтера в расположение лиссабонской «Бенфики».

Пресс-служба «горняков» поблагодарила Георгия за время выступлений в составе «оранжево-черных», вспомнив все знаковые события, которые футболист пережил вместе с донецким клубом:

«🧡 Спасибо, Георгий! ⚒️ ФК «Шахтер» благодарит Георгия Судакову за весомый вклад в достижения и успехи команды, высокий уровень профессионализма на поле и за его пределами, за эффектные и важные голы, яркие эмоции и все памятные моменты, пережитые вместе.

Ты вписал свое имя в историю клуба и сердца болельщиков и всегда будешь частью нашей «оранжево-черной» семьи. Желаем больших свершений в дальнейшей футбольной карьере и новых красивых побед», – говорится в сообщении.

За карьеру в «Шахтере» Георгий провел 148 матчей, забил 35 голов и отдал 26 результативных передач. Вместе с «горняками» Судаков выиграл 5 трофеев: дважды становился чемпионом Украины (2023, 2024), завоевал два Кубка Украины (2024, 2025) и Суперкубок Украины (2021).