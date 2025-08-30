Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Невероятный момент». Гарначо прокомментировал переход в Челси
Англия
30 августа 2025, 21:38
«Невероятный момент». Гарначо прокомментировал переход в Челси

Аргентинец перебрался в лондонский клуб из «Манчестер Юнайтед»

«Невероятный момент». Гарначо прокомментировал переход в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо

Аргентинский вингер Алехандро Гарначо прокомментировал свой переход из «Манчестер Юнайтед» в «Челси»:

«Для моей семьи и меня это невероятный момент – присоединиться к этому великому клубу».

«Я не могу дождаться, когда начну играть. Я смотрел Клубный чемпионат мира, и присоединиться к чемпионам мира – это что-то особенное, мы лучшая команда в мире! Это потрясающе – быть здесь».

Ранее сообщалось о том, что нападающий «Челси» отказался возвращаться в клуб.

