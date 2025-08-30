Англия30 августа 2025, 21:38 |
438
1
«Невероятный момент». Гарначо прокомментировал переход в Челси
Аргентинец перебрался в лондонский клуб из «Манчестер Юнайтед»
30 августа 2025, 21:38 |
438
1
Аргентинский вингер Алехандро Гарначо прокомментировал свой переход из «Манчестер Юнайтед» в «Челси»:
«Для моей семьи и меня это невероятный момент – присоединиться к этому великому клубу».
«Я не могу дождаться, когда начну играть. Я смотрел Клубный чемпионат мира, и присоединиться к чемпионам мира – это что-то особенное, мы лучшая команда в мире! Это потрясающе – быть здесь».
Ранее сообщалось о том, что нападающий «Челси» отказался возвращаться в клуб.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 августа 2025, 07:59 83
«Бенфика» может приобрести Михаила
Футбол | 30 августа 2025, 19:06 9
Богдан Михайличенко вызван в национальную команду вместо Александра Тимчика
Футбол | 30.08.2025, 13:33
Футбол | 30.08.2025, 21:10
Футбол | 30.08.2025, 07:45
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Очень хорошо для Челси.
Популярные новости
29.08.2025, 08:29
29.08.2025, 07:11 9
29.08.2025, 11:21 6
30.08.2025, 08:39 2
29.08.2025, 00:36 106
29.08.2025, 14:53 288
28.08.2025, 20:39 3
29.08.2025, 19:58