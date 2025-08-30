Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Украинец готов присоединиться к Марселю
Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко может продолжить карьеру во французском «Марселе», сообщает Le Figaro.
По информации издания, 28-летний игрок «канониров» готов присоединиться к одному из топ-клубов Лиги 1 и уже согласовал с ним контракт сроком на два года.
В текущем сезоне Зинченко не сыграл за «Арсенал» ни одного матча. Контракт Александра с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Рыночная трансферная стоимость украинца в настоящее время составляет 20 млн евро.
Сообщалось, что на Зинченко есть несколько претендентов.
