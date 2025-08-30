Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом

Украинец готов присоединиться к Марселю

Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко может продолжить карьеру во французском «Марселе», сообщает Le Figaro.

По информации издания, 28-летний игрок «канониров» готов присоединиться к одному из топ-клубов Лиги 1 и уже согласовал с ним контракт сроком на два года.

В текущем сезоне Зинченко не сыграл за «Арсенал» ни одного матча. Контракт Александра с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Рыночная трансферная стоимость украинца в настоящее время составляет 20 млн евро.

Сообщалось, что на Зинченко есть несколько претендентов.

Александр Зинченко Марсель Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
avk2307
офіційний сайт Арсенала пише що єдине питання по переходу це ЗП Зінченко.
Інші питання узгоджені.
Trishovich
Чудово
