  ВИДЕО. Шестой номер ATP не сумел доиграть матч 1/16 финала US Open 2025
30 августа 2025, 13:29
ВИДЕО. Шестой номер ATP не сумел доиграть матч 1/16 финала US Open 2025

Бен Шелтон снялся с поединка против Адриана Маннарино после четвертого сета

Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон

Американский теннисист и шестая ракетка мира Бен Шелтон не сумел доиграть матч 1/16 финала US Open.

Американец снялся с поединка против Адрина Маннарино (Франция, ATP 77) в четвертом сете после трехчасовой битвы.

US Open 2025. 1/16 финала

Бен Шелтон (США) [6] – Адриан Маннарино (Франция) – 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, RET., Шелтон

Бен отказался от продолжения борьбы из-за травмы плеча.

Шелтон и Маннарино провели четвертое очное противостояние. Адриан одержал третью победу.

37-летний Маннарино впервые в карьере вышел в четвертый раунд US Open. Его следующим соперником будет 20-й сеяный Иржи Легечка.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
