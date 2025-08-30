ВИДЕО. Шестой номер ATP не сумел доиграть матч 1/16 финала US Open 2025
Бен Шелтон снялся с поединка против Адриана Маннарино после четвертого сета
Американский теннисист и шестая ракетка мира Бен Шелтон не сумел доиграть матч 1/16 финала US Open.
Американец снялся с поединка против Адрина Маннарино (Франция, ATP 77) в четвертом сете после трехчасовой битвы.
US Open 2025. 1/16 финала
Бен Шелтон (США) [6] – Адриан Маннарино (Франция) – 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, RET., Шелтон
Бен отказался от продолжения борьбы из-за травмы плеча.
Шелтон и Маннарино провели четвертое очное противостояние. Адриан одержал третью победу.
37-летний Маннарино впервые в карьере вышел в четвертый раунд US Open. Его следующим соперником будет 20-й сеяный Иржи Легечка.
Adrian Mannarino advances to Round 4 after Ben Shelton retires due to injury. pic.twitter.com/J05Vef3XVO— US Open Tennis (@usopen) August 29, 2025
