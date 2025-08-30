Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Матч Кривбасс – Оболонь отложен из-за воздушной тревоги
Украина. Премьер лига
30 августа 2025, 12:54 | Обновлено 30 августа 2025, 13:06
Игра в Кривом Роге стартует в 13:20 по киевскому времени

ФК Кривбасс.

В субботу, 30 августа, состоится матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором криворожский Кривбасс сыграет против столичной Оболони.

Из-за воздушной тревоги матч, который должен был начаться в 13:00, стартует позже. Игра на стадионе «Горняк» в Кривом Роге начнется в 13:20. Об этом пишет пресс-служба криворожской команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После трех туров «Кривбасс» занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 6 турнирных пунктов. Оболонь находится на 6 строчке турнирки с 7 баллами.

