Матч Кривбасс – Оболонь отложен из-за воздушной тревоги
Игра в Кривом Роге стартует в 13:20 по киевскому времени
В субботу, 30 августа, состоится матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором криворожский Кривбасс сыграет против столичной Оболони.
Из-за воздушной тревоги матч, который должен был начаться в 13:00, стартует позже. Игра на стадионе «Горняк» в Кривом Роге начнется в 13:20. Об этом пишет пресс-служба криворожской команды.
После трех туров «Кривбасс» занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 6 турнирных пунктов. Оболонь находится на 6 строчке турнирки с 7 баллами.
