Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кривбасс – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Кривбасс
30.08.2025 13:00 - : -
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 августа 2025, 10:41 | Обновлено 30 августа 2025, 10:42
37
0

Кривбасс – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Команды сыграют матч 4 тура УПЛ

30 августа 2025, 10:41 | Обновлено 30 августа 2025, 10:42
37
0
Кривбасс – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс.

В субботу, 30 августа, состоится матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся Кривбасс и столичная Оболонь.

Команды сыграют на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Встреча начнется в 13.00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После трех туров «Кривбасс» занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 6 турнирных пунктов. Оболонь находится на 6 строчке турнирки с 7 баллами.

Кривбасс – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Кривбасс - Оболонь смотреть онлайн
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
