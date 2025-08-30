В субботу, 30 августа, состоится матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся Кривбасс и столичная Оболонь.

Команды сыграют на стадионе «Горняк» в Кривом Роге. Встреча начнется в 13.00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После трех туров «Кривбасс» занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 6 турнирных пунктов. Оболонь находится на 6 строчке турнирки с 7 баллами.

Кривбасс – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

