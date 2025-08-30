ВАЩУК: «Динамо и Шахтер могут побороться за победу в Лиге конференций»

Легендарный футболист киевского «Динамо» Владислав Ващук оценил перспективы «бело-синих» в Лиге конференций. Футболист заявил, что и подопечные Шовковского, и донецкий «Шахтер» имеют шансы на триумф в турнире.

– Какие перспективы у Динамо и Шахтера в Лиге конференций?

– Перспективы хорошие, но есть много факторов, которые нужно учитывать. У нас идет война, у клубов тяжелая логистика, постоянные переезды. Смогут ли Динамо и Шахтер сразиться за трофей? Ну а почему нет?

Динамо и Шахтер могут побороться за победу в турнире, грандов в Лиге конференций не так много, как в Лиге чемпионов и Лиге Европы, – лаконично сказал Владислав.

В пятницу, 29 августа, состоялась жеребьевка основного раунда Лиги конференций, где были определены соперники киевского Динамо и донецкого Шахтера.