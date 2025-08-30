Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВАЩУК: «Динамо и Шахтер могут побороться за победу в Лиге конференций»
Лига конференций
30 августа 2025, 09:51 |
319
6

ВАЩУК: «Динамо и Шахтер могут побороться за победу в Лиге конференций»

Владислав верит в успех украинских клубов в еврокубках

30 августа 2025, 09:51 |
319
6
ВАЩУК: «Динамо и Шахтер могут побороться за победу в Лиге конференций»
ФК Динамо Киев. Владислав Ващук

Легендарный футболист киевского «Динамо» Владислав Ващук оценил перспективы «бело-синих» в Лиге конференций. Футболист заявил, что и подопечные Шовковского, и донецкий «Шахтер» имеют шансы на триумф в турнире.

– Какие перспективы у Динамо и Шахтера в Лиге конференций?

– Перспективы хорошие, но есть много факторов, которые нужно учитывать. У нас идет война, у клубов тяжелая логистика, постоянные переезды. Смогут ли Динамо и Шахтер сразиться за трофей? Ну а почему нет?

Динамо и Шахтер могут побороться за победу в турнире, грандов в Лиге конференций не так много, как в Лиге чемпионов и Лиге Европы, – лаконично сказал Владислав.

В пятницу, 29 августа, состоялась жеребьевка основного раунда Лиги конференций, где были определены соперники киевского Динамо и донецкого Шахтера.

По теме:
ВИДЕО. Трансфер скоро. Ванат уже прилетел в Жирону
Бывший клуб Срны хочет арендовать центрбека Шахтера за 500 тысяч евро
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Владислав Ващук Динамо Киев Шахтер Донецк Лига конференций
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
Футбол | 29 августа 2025, 13:57 8
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании

Компания Александра вовремя не уплатила корпоративный налог

Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Футбол | 29 августа 2025, 14:53 287
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера

В Монако состоялась жеребьевка третьего по силе еврокубка

Лука МЕЙРЕЛЛИШ: «Буду играть за Шахтер с любовью»
Футбол | 30.08.2025, 04:35
Лука МЕЙРЕЛЛИШ: «Буду играть за Шахтер с любовью»
Лука МЕЙРЕЛЛИШ: «Буду играть за Шахтер с любовью»
Уволить Шовковского? Леоненко дал совет Суркису после матча Динамо в ЛЕ
Футбол | 29.08.2025, 13:32
Уволить Шовковского? Леоненко дал совет Суркису после матча Динамо в ЛЕ
Уволить Шовковского? Леоненко дал совет Суркису после матча Динамо в ЛЕ
Кривбасс – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 30.08.2025, 08:23
Кривбасс – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кривбасс – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олексій Коваль
Теоретично можуть, а вот на практиці... Дуже сумнівно
Ответить
+1
Jaime_Lannister
Та ні, в турнірі є кіпрські команди, тому Динамо з Шовковським вже не має шансів.
Ответить
+1
kadaad .
Что он выкурил перед тем что бы такое ляпнуть?
Ответить
+1
Pop
Долбоёбы - самая мощная организация в мире, они везде! Ващук один из них.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Chemp83
Може він на фронті і  футбол не дивиться але зараз для Динамо навіть пафос як Баварія 
Ответить
-1
Популярные новости
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
28.08.2025, 11:02 26
Футбол
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
29.08.2025, 19:16 7
Футбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 30
Футбол
МОНТЕРО: «Гора, на которую должен был взобраться Усик, была выше»
МОНТЕРО: «Гора, на которую должен был взобраться Усик, была выше»
28.08.2025, 23:06 1
Бокс
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
29.08.2025, 08:29
Футбол
Быстрый гол подарил надежду. Динамо с минимальным счетом обыграло Маккаби
Быстрый гол подарил надежду. Динамо с минимальным счетом обыграло Маккаби
28.08.2025, 22:55 103
Футбол
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 106
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем