ВИДЕО. Эта страсть Кевина. Яркий подкат хавбека Шахтера на 90-й минуте
Горняки в овертайме обыграли швейцарский Серветт со счетом 2:1
Бразильский легионер Шахтер Кевин продемонстрировал яркую игру в матче 4-го раунда квалификации Лиги конференций.
Горняки на выезде в овертайме обыграли швейцарский Серветт со счетом 2:1.
В игре Шахтера с швейцарским Серветтом неделей ранее было зафиксирована ничья (1:1). В ответной игре под дождем горняки вырвали победу в овертайме (2:1 д.в).
На 90-й минуте Кевин отлично отработал в обороне и совершил сумасшедший подкат, после чего дал волю эмоциям.
Кевин назвал лучшим игроком матча. По сумме двух матчей Шахтер вышел в основной раунд Лиги конференций.
🏆 Лига конференций. Квалификация Q4
Ответные матчи, 28 августа 2025
Серветт (Швейцария) – Шахтер Донецк (Украина) – 1:2 д.в. (первый матч – 1:1)
Голы: Лилиан Нжо, 52 – Кевин, 70 (пен), Кауан Элиас, 113
🔥 Ця пристрасть Кевіна... 😍 Підкат півзахисника на 90-й хвилині гри 👏— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 29, 2025
🎬 «Момент матчу» 🆚 «Серветт» від нашого паливного партнера Parallel.#Shakhtar #СерветтШахтар pic.twitter.com/ZKOlaGehJD
