Бразильский легионер Шахтер Кевин продемонстрировал яркую игру в матче 4-го раунда квалификации Лиги конференций.

Горняки на выезде в овертайме обыграли швейцарский Серветт со счетом 2:1.

В игре Шахтера с швейцарским Серветтом неделей ранее было зафиксирована ничья (1:1). В ответной игре под дождем горняки вырвали победу в овертайме (2:1 д.в).

На 90-й минуте Кевин отлично отработал в обороне и совершил сумасшедший подкат, после чего дал волю эмоциям.

Кевин назвал лучшим игроком матча. По сумме двух матчей Шахтер вышел в основной раунд Лиги конференций.

🏆 Лига конференций. Квалификация Q4

Ответные матчи, 28 августа 2025

Серветт (Швейцария) – Шахтер Донецк (Украина) – 1:2 д.в. (первый матч – 1:1)

Голы: Лилиан Нжо, 52 – Кевин, 70 (пен), Кауан Элиас, 113

ВИДЕО. Эта страсть Кевина. Яркий подкат хавбека Шахтера на 90-й минуте