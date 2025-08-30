Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Эта страсть Кевина. Яркий подкат хавбека Шахтера на 90-й минуте
Лига конференций
30 августа 2025, 06:23 | Обновлено 30 августа 2025, 06:49
224
0

ВИДЕО. Эта страсть Кевина. Яркий подкат хавбека Шахтера на 90-й минуте

Горняки в овертайме обыграли швейцарский Серветт со счетом 2:1

30 августа 2025, 06:23 | Обновлено 30 августа 2025, 06:49
224
0
ВИДЕО. Эта страсть Кевина. Яркий подкат хавбека Шахтера на 90-й минуте
ФК Шахтер. Кевин

Бразильский легионер Шахтер Кевин продемонстрировал яркую игру в матче 4-го раунда квалификации Лиги конференций.

Горняки на выезде в овертайме обыграли швейцарский Серветт со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В игре Шахтера с швейцарским Серветтом неделей ранее было зафиксирована ничья (1:1). В ответной игре под дождем горняки вырвали победу в овертайме (2:1 д.в).

На 90-й минуте Кевин отлично отработал в обороне и совершил сумасшедший подкат, после чего дал волю эмоциям.

Кевин назвал лучшим игроком матча. По сумме двух матчей Шахтер вышел в основной раунд Лиги конференций.

🏆 Лига конференций. Квалификация Q4

Ответные матчи, 28 августа 2025

Серветт (Швейцария) – Шахтер Донецк (Украина) – 1:2 д.в. (первый матч – 1:1)

Голы: Лилиан Нжо, 52 – Кевин, 70 (пен), Кауан Элиас, 113

ВИДЕО. Эта страсть Кевина. Яркий подкат хавбека Шахтера на 90-й минуте

По теме:
«Не знаю, куда дойдем». Арда Туран рассказал о планах на Лигу конференций
Лука МЕЙРЕЛЛИШ: «Буду играть за Шахтер с любовью»
ФОТО. Неймар заглянул в гости к Шахтеру. На это была особенная причина
Серветт Шахтер Донецк Лига конференций Серветт - Шахтер видео Кевин (Шахтер)
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона заплатит за Ваната меньшую сумму, чем ожидал Суркис
Футбол | 30 августа 2025, 04:29 1
Жирона заплатит за Ваната меньшую сумму, чем ожидал Суркис
Жирона заплатит за Ваната меньшую сумму, чем ожидал Суркис

Владислав готовится стать игроком каталонского клуба

Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
Футбол | 29 августа 2025, 14:29 4
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов

В Монако состоялась жеребьевка второго по силе еврокубка

Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Футбол | 30.08.2025, 07:16
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Футбол | 29.08.2025, 08:29
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Тоні КРООС: «Це насправді дуже велика проблема Реала»
Футбол | 30.08.2025, 02:46
Тоні КРООС: «Це насправді дуже велика проблема Реала»
Тоні КРООС: «Це насправді дуже велика проблема Реала»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
29.08.2025, 00:22 2
Бокс
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 106
Футбол
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
28.08.2025, 07:44 30
Футбол
Назван единственный поединок, который имеет смысл для Усика
Назван единственный поединок, который имеет смысл для Усика
28.08.2025, 06:56 1
Бокс
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 30
Футбол
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
28.08.2025, 08:30 2
Футбол
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
28.08.2025, 11:02 26
Футбол
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
28.08.2025, 07:12 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем