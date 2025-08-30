Лига конференций30 августа 2025, 05:25 | Обновлено 30 августа 2025, 05:58
«Не знаю, куда дойдем». Арда Туран рассказал о планах на Лигу конференций
Коуч донецкого Шахтера поделился ожиданиями от выступления в еврокубках
Коуч донецкого Шахтера Арда Туран рассказал о планах на выступление донецкой команды в Лиге конференций:
Мы прошли в основной этап. Это была наша цель – оставаться в еврокубках. Полагаю, мы получили право теперь и на ошибки.
Конечно, у нас есть планы на турнир – Лигу конференций. Я не знаю, как далеко мы сможем дойти, но есть большие мечты».
В противостоянии Q4 Лиги конференций Шахтер одолел швейцарский Серветт (1:1, 2:1 д.ч.)
