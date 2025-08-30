Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Без Палмера и Трента. Тухель объявил заявку сборной Англии на отбор к ЧМ
Чемпионат мира
30 августа 2025, 06:47 | Обновлено 30 августа 2025, 07:17
Без Палмера и Трента. Тухель объявил заявку сборной Англии на отбор к ЧМ

На матчи квалификации чемпионата мира 2026 вызваны 24 футболиста

Без Палмера и Трента. Тухель объявил заявку сборной Англии на отбор к ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель определился с заявкой на сентябрьские матчи отбора чемпионата мира 2026 против Андорры и Сербии. В список попали 24 игрока.

Эксперты обращают внимание на отсутствие в составе Коула Палмера и Трента Александера-Арнольда. Защитник, который этим летом перешел из «Ливерпуля» в мадридский «Реал», пока не набрал оптимальной формы, поэтому остался за бортом сборной. Из-за травмы подколенного сухожилия не сыграет Букайо Сака.

Зато шанс дебютировать получили полузащитник «Ноттингем Форест» Эллиот Андерсон и правый фулбек «Тоттенхэма» Джед Спенс. Впервые за каденцию Тухеля вызов получил Тино Ливраменто, а также в команду вернулись Маркус Рашфорд и Адам Уортон.

Состав сборной Англии на матчи квалификации ЧМ-2026:

🔹 Вратари: Джордан Пикфорд, Джеймс Траффорд, Дин Хендерсон

🔹 Защитники: Рис Джеймс, Марк Гехи, Джон Стоунз, Дэнни Бьорн, Эзри Конса, Майлз Льюис-Скелли, Тино Ливраменто, Джед Спенс

🔹 Полузащитники: Эллиот Андерсон, Морган Гиббс-Уайт, Джордан Хендерсон, Адам Уортон, Морган Роджерс, Деклан Райс

🔹 Нападающие: Гарри Кейн, Эберечи Эзе, Джаррод Боуэн, Энтони Гордон, Нони Мадуэке, Маркус Рашфорд, Олли Уоткинс

Николай Степанов
