Спортивный директор Милана прокомментировал переход Довбика
Игли Таре сообщил, что стороны ведут переговоры об обмене украинца на Сантьяго Хименеса
Спортивный директор итальянского «Милана» Игли Таре прокомментировал потенциальный переход форварда сборной Украины Артема Довбика, который выступает за «Рому».
Функционер сообщил, что миланский клуб действительно намерен подписать 28-летнего футболиста. Стороны провели несколько раундов переговоров, дополнительные контакты состоятся после завершения матча «Пиза» – «Рома» (30 августа).
– Может ли Довбик стать последним трансфером миланского клуба?
– Скорее всего, нет. Нам нужен еще один игрок, если говорить об оптимальном составе. Сейчас мы рассматриваем вариант обмена Довбика на Хименеса, после игры «Ромы» посмотрим, что будет дальше.
– Может ли Артем приехать в Милан и при этом не отдавать Хименеса?
– Не думаю, что это возможно. Играя один матч в неделю, нам нужно правильно подобрать состав –э то возможно только в случае обмена. Иначе нет смысла идти за Довбиком, – сообщил Таре.
Хименес провел 17 матчей в Италии, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи в прошлом сезоне. В активе Довбика – 45 поединков во всех турнирах, 17 забитых мячей и четыре ассиста.
