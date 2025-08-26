Громкий трансфер в Италии. Роме предложили обменять Довбика на мексиканца

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик может покинуть Рим до закрытия летнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Луис Жирарди.

По информации источника, в услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Милан», который обратился к римской команде с предложением. Стороны могут обменяться своими форвардами и отдать их в аренду друг другу на один сезон.

Главный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на Довбика и готов отпустить украинца, но попросил руководство подписать ему замену. «Милан», в свою очередь, давно следит за футболистом, но на данный момент не может позволить себе полноценный трансфер.

По этой причине миланский клуб попросил «Рому» отдать на один сезон Довбика, а «Рома» получит мексиканского форварда Сантьяго Хименеса. «Волки» взяли время на размышления и пока не дали окончательный ответ об аренде.

Хименес провел 17 матчей в Италии, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи в прошлом сезоне. В активе Довбика – 45 поединков во всех турнирах, 17 забитых мячей и четыре ассиста.