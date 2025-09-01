Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Форвард дал обещание Суркису и Шовковскому после ухода Ваната
Украина. Премьер лига
01 сентября 2025, 04:00
Форвард дал обещание Суркису и Шовковскому после ухода Ваната

Эдуардо Герреро готов стать основным форвардом команды

ФК Динамо. Эдуардо Герреро

Украинский нападающий «Динамо» Владислав Ванат готовится к переходу в «Жирону».

По информации источника, на фоне этого трансфера, нападающий киевлян Эдуардо Герреро провел беседу с президентом клуба Игорем Суркисом и главным тренером Александром Шовковским. Панамец заверил обоих, что это будет его сезон. Герреро дал понять, что проделал работу над ошибками и готов показывать достойный уровень футбола.

Отметим, что бывший тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич расхвалил панамского форварда «бело-синих» Эдуардо Герреро, заявив, что футболист заслуживает играть в основном составе.

Эдуардо Герреро Александр Шовковский Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Ванат Игорь Суркис
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
Комментарии 1
LexХХХ
Та хіба ж там річ тільки в нападнику? 
