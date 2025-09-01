Форвард дал обещание Суркису и Шовковскому после ухода Ваната
Эдуардо Герреро готов стать основным форвардом команды
Украинский нападающий «Динамо» Владислав Ванат готовится к переходу в «Жирону».
По информации источника, на фоне этого трансфера, нападающий киевлян Эдуардо Герреро провел беседу с президентом клуба Игорем Суркисом и главным тренером Александром Шовковским. Панамец заверил обоих, что это будет его сезон. Герреро дал понять, что проделал работу над ошибками и готов показывать достойный уровень футбола.
Отметим, что бывший тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич расхвалил панамского форварда «бело-синих» Эдуардо Герреро, заявив, что футболист заслуживает играть в основном составе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Сливченко считает, что нельзя забывать, за сколько Георгия торговали год назад…
«Фенербахче» хотел подписать украинского вратаря