Форвард дал обещание Суркису и Шовковскому после ухода Ваната

Украинский нападающий «Динамо» Владислав Ванат готовится к переходу в «Жирону».

По информации источника, на фоне этого трансфера, нападающий киевлян Эдуардо Герреро провел беседу с президентом клуба Игорем Суркисом и главным тренером Александром Шовковским. Панамец заверил обоих, что это будет его сезон. Герреро дал понять, что проделал работу над ошибками и готов показывать достойный уровень футбола.

Отметим, что бывший тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич расхвалил панамского форварда «бело-синих» Эдуардо Герреро, заявив, что футболист заслуживает играть в основном составе.