Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Шепелев представлен игроком Полесья, определен его игровой номер
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 21:19 | Обновлено 29 августа 2025, 21:26
ФОТО. Шепелев представлен игроком Полесья, определен его игровой номер

Контракт хавбека рассчитан на два года, игровой номер 19

ФК Полесье. Владимир Шепелев

Украинский хавбек Владимир Шепелев 29 августа стал игроком житомирского «Полесья».

28-летний полузащитник присоединился к команде на правах свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан на 2 года, а выступать он будет под 19-м номером.

Владимир – воспитанник академии киевского «Динамо». В составе основной команды киевлян он провел 229 матчей, отметился 7 голами и сделал 19 голевых передач. В частности, в его активе – 55 матчей в еврокубках.

Шепелев прошел все ступени сборной Украины – от юношеской U-16 до главной команды страны. В прошлом сезоне полузащитник выступал за клуб «Александрия», с которым завоевал исторические серебряные награды по итогам сезона.

Его опыт и футбольная зрелость станут важной опорой для середины поля «Полесья».

Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
В воскресенье Шепелев докажет свой класс голами против бывшего клуба! 😊
