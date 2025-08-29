ФОТО. Шепелев представлен игроком Полесья, определен его игровой номер
Контракт хавбека рассчитан на два года, игровой номер 19
Украинский хавбек Владимир Шепелев 29 августа стал игроком житомирского «Полесья».
28-летний полузащитник присоединился к команде на правах свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан на 2 года, а выступать он будет под 19-м номером.
Владимир – воспитанник академии киевского «Динамо». В составе основной команды киевлян он провел 229 матчей, отметился 7 голами и сделал 19 голевых передач. В частности, в его активе – 55 матчей в еврокубках.
Шепелев прошел все ступени сборной Украины – от юношеской U-16 до главной команды страны. В прошлом сезоне полузащитник выступал за клуб «Александрия», с которым завоевал исторические серебряные награды по итогам сезона.
Его опыт и футбольная зрелость станут важной опорой для середины поля «Полесья».
