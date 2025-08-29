Другие новости29 августа 2025, 21:03 |
1241
2
ФОТО. Встреча Зозули и Довбика в Риме. Что задумали?
Теплая встреча Довбика и Зозули в столице Италии
29 августа 2025, 21:03 |
1241
2
Артем Довбик и Роман Зозуля встретились в столице Италии и поделились совместным фото.
На снимке нынешний бомбардир сборной и бывший герой команды позируют с искренними улыбками на фоне роскошного интерьера.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Кадр стал символом преемственности поколений в национальной команде и быстро заинтересовал болельщиков.
Фото уже собрало более 1000 лайков.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 августа 2025, 07:11 4
Экс-футболист потерял своего друга Сергея Третьяка
Футбол | 29 августа 2025, 00:36 106
Команда Турана в тяжелой игре добыла право на еврокубковую осень
Футбол | 29.08.2025, 20:44
Футбол | 29.08.2025, 15:45
Футбол | 29.08.2025, 07:58
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
А что Зозуля делает в Италии?
Хай живе Рая великана
Популярные новости
27.08.2025, 19:47 6
28.08.2025, 06:56 1
28.08.2025, 07:12 27
28.08.2025, 19:47 9
27.08.2025, 23:59 16
28.08.2025, 22:17 25
28.08.2025, 06:00 9
29.08.2025, 14:53 269