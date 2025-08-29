Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Встреча Зозули и Довбика в Риме. Что задумали?
Другие новости
29 августа 2025, 21:03 |
1241
2

ФОТО. Встреча Зозули и Довбика в Риме. Что задумали?

Теплая встреча Довбика и Зозули в столице Италии

29 августа 2025, 21:03 |
1241
2
ФОТО. Встреча Зозули и Довбика в Риме. Что задумали?
Instagram. Артем Довбик и Роман Зозуля

Артем Довбик и Роман Зозуля встретились в столице Италии и поделились совместным фото.

На снимке нынешний бомбардир сборной и бывший герой команды позируют с искренними улыбками на фоне роскошного интерьера.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Кадр стал символом преемственности поколений в национальной команде и быстро заинтересовал болельщиков.

Фото уже собрало более 1000 лайков.

По теме:
Соглашение достигнуто. Ливерпуль согласился отдать защитника в Рому
Гасперини высказался о Довбике. Сказал, чего ждет от украинца
Источник: Довбик был ошеломлен тем, что Рома выставила его на трансфер
фото lifestyle Артем Довбик Роман Зозуля Рома Рим сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Футбол | 29 августа 2025, 07:11 4
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»

Экс-футболист потерял своего друга Сергея Третьяка

Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Футбол | 29 августа 2025, 00:36 106
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций

Команда Турана в тяжелой игре добыла право на еврокубковую осень

Ващук оценил перспективы Супряги в Эпицентре: «Нет смысла сидеть»
Футбол | 29.08.2025, 20:44
Ващук оценил перспективы Супряги в Эпицентре: «Нет смысла сидеть»
Ващук оценил перспективы Супряги в Эпицентре: «Нет смысла сидеть»
ВИДЕО. Судаков прибыл в Лиссабон
Футбол | 29.08.2025, 15:45
ВИДЕО. Судаков прибыл в Лиссабон
ВИДЕО. Судаков прибыл в Лиссабон
Суркис пошел на уступки. Точная сумма трансфера Ваната из Динамо в Жирону
Футбол | 29.08.2025, 07:58
Суркис пошел на уступки. Точная сумма трансфера Ваната из Динамо в Жирону
Суркис пошел на уступки. Точная сумма трансфера Ваната из Динамо в Жирону
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kadaad .
А что Зозуля делает в Италии?
Ответить
0
Singularis
Хай живе Рая великана
Ответить
-1
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
27.08.2025, 19:47 6
Футбол
Назван единственный поединок, который имеет смысл для Усика
Назван единственный поединок, который имеет смысл для Усика
28.08.2025, 06:56 1
Бокс
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
28.08.2025, 07:12 27
Футбол
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
28.08.2025, 19:47 9
Футбол
Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ
Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ
27.08.2025, 23:59 16
Футбол
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
28.08.2025, 22:17 25
Теннис
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
28.08.2025, 06:00 9
Бокс
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
29.08.2025, 14:53 269
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем