ФОТО. Встреча Зозули и Довбика в Риме. Что задумали?

Артем Довбик и Роман Зозуля встретились в столице Италии и поделились совместным фото.

На снимке нынешний бомбардир сборной и бывший герой команды позируют с искренними улыбками на фоне роскошного интерьера.

Кадр стал символом преемственности поколений в национальной команде и быстро заинтересовал болельщиков.

Фото уже собрало более 1000 лайков.