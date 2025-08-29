Директор Буковины: «С Карпатами» в Кубке Украины будет бойня»
Но сейчас все внимание черновицкого клуба приковано к матчу с «Викторией»
В 1/16 финала Кубка Украины футболисты «Буковины» примут «Карпаты».
Директор ФК «Буковина» Игорь Наболотный эксклюзивно для Sport.ua рассказал, довольны ли в Черновцах жеребьёвкой кубкового розыгрыша.
«Если откровенно, то пока главное внимание приковано к календарному матчу первой лиги с «Викторией», который состоится 30 августа. Сумская команда – «крепкий орешек», с ней будет нелегко.
Что же касается кубкового противостояния с «Карпатами», так это точно выиграют болельщики. По популярности «Карпаты» в Черновцах уступают только «Динамо» и «Шахтёру», поэтому не сомневаюсь, что все 2850 мест на стадионе «Буковина» будут заняты с соблюдением гарантий безопасности.
Кстати, все ремонтные работы, которые планировались летом на спортивной арене, выполнены. В ближайших планах – модернизация искусственного освещения, соответствующего современным требованиям.
Кубковое противостояние с «Карпатами» станет очередным вызовом для «Буковины» – полуфиналиста предыдущего розыгрыша. Конечно, желательно было бы на такой ранней стадии встретиться с менее именитым соперником. Но имеем то, что имеем. Надеюсь, черновицкая команда хорошо подготовится и, по предварительным данным, 17 сентября даст бой львовянам».
Ранее защитник «Буковины» поделился ожиданиями от матча с «Викторией».
