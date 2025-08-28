Никита БЕЗУГЛЫЙ: «Я просто стараюсь выкладываться по полной»

В субботу, 30 августа, в Первой лиге состоится поединок четвертого тура «Буковина» – «Виктория Сумы. Ожиданиями от поединка поделился центральный защитник «Буковины» Никита Безуглый.

– Никита, ваша команда сейчас готовится к домашнему матчу чемпионата против «Виктории», с которой менее пяти месяцев назад «Буковина» встречалась в кубковой игре. Тогда удалось победить команду из Сум и выйти в полуфинал турнира именно благодаря твоему голу в конце поединка. Можешь ли вспомнить свои эмоции после забитого мяча и после финального свистка?

– Конечно, эмоции были очень положительные, здесь даже трудно передать словами, ведь это было по-настоящему историческое событие и для меня, и для всей нашей команды. Только самые лучшие воспоминания связаны с той кубковой игрой. Матч получился безумный, а поддержка болельщиков на трибунах была фантастической! Потому только положительные впечатления и воспоминания остались.

– Каким тебе запомнился тот матч и, в частности, игра соперника?

– «Виктория» – типичная перволиговая команда: неуступчивая, хорошо организованная, с четкой командной игрой. Запомнилось с апрельского матча, что в составе «Виктории» было много высоких габаритных футболистов, которые постоянно навязывали борьбу. Это был сложный матч. За этот период команда сохранила свой основной костяк, стиль игры тоже не изменился, ведь в «Виктории» продолжает работать главный тренер Анатолий Бессмертный. Так что каких-то особых изменений нет, только появилось несколько новых игроков в составе этой команды.

– До матча с «Викторией» осталось совсем мало времени. Расскажи, как вы готовитесь к этой игре, над чем работаете?

– Подготовка проходит в базовом недельном цикле, как всегда. Непосредственно к сопернику будем готовиться в ближайшие дни, ближе к игре. То есть ничего необычного, все в обычном режиме.

– Ты единственный игрок «Буковины», который провел от свистка до свистка все четыре стартовых матча этого сезона. Можно заключить, что ты сейчас и функционально в порядке, и тактически быстро адаптировался к требованиям нового тренерского штаба…

– Это вопрос больше к тренерскому штабу. Я просто стараюсь выкладываться по полной и делаю все от меня зависящее, а дальше уже решение принимает главный тренер и его помощники. Играть раз в неделю – нормальный график для футболиста, так что ничего необычного в этом нет. В физическом плане все в порядке.

– В трех из четырех матчей, за исключением игры с «Пробоем», ворота «Буковины» оставались нетронутыми. Ты с партнерами в целом доволен игрой в защите?

– В каждом матче хочется играть «на ноль». В игре с «Пробоем» мы пропустили слишком много в одном матче, поэтому, конечно, есть над чем работать. Но когда удается сыграть в обороне «сухо», то это большой плюс для всей команды – не только для защитников или вратаря.

– В кубковом матче с «Викторией» поддержка трибун была безумной. Хотите увидеть что-нибудь подобное в субботу?

– Здесь вообще нечего добавить! Поддержка была фантастической. И мы очень хотим чувствовать такую ​​поддержку наших болельщиков не только в субботу в грядущей игре, а на каждом домашнем матче и даже на выездах, если болельщики могут приехать. Это очень мотивирует нас. Мы будем своей игрой и результатами делать все, чтобы трибуны нас всегда так поддерживали, как в том четвертьфинальном матче Кубка Украины.