Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей ШИЩЕНКО: «Победили благодаря слаженным командным действиям»
Кубок Украины
23 августа 2025, 20:26 |
236
0

Сергей ШИЩЕНКО: «Победили благодаря слаженным командным действиям»

Главный тренер «Буковины» прокомментировал результат кубкового матча с «Авангардом»

23 августа 2025, 20:26 |
236
0
Сергей ШИЩЕНКО: «Победили благодаря слаженным командным действиям»
Фк Буковина. Сергей Шищенко

В субботу, 23 августа, в поединке 1/32 финала Кубка Украины «Буковина» обыграла аматорский ФК «Авангард» со счетом 3:0. Итог матча подвел главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко.

– Сергей Юрьевич, поздравляем с победой! Почему решили выбрать именно такой состав на кубковый поединок и каковы ваши впечатления от матча?

– Спасибо за поздравление! Сейчас перерыв в чемпионате, но в этот период мы играем в Кубке Украины, поэтому план подготовки у нас не изменился. Работали в течение недельного цикла в обычном режиме. На эту игру я выбрал состав, который считал оптимальным, и планировал его именно под этого соперника. В общем, я доволен действиями игроков и тем, как мы провели матч. Считаю, что сегодня мы закономерно одержали уверенную победу.

– За счет чего, по вашему мнению, «Буковина» одержала победу?

– Прежде всего, благодаря классу, организации игры и дисциплине. Мы хорошо понимали, что «Авангард» больше делает ставку на индивидуальные действия, на личностей, тогда как у нас сочетаются и индивидуальные действия игроков, и командное взаимодействие. Именно командные действия у них менее слаженные, чем у нас. За счет этого мы сегодня одержали убедительную победу над соперником.

– Что вам понравилось и что, возможно, не понравилось в действиях вашей команды?

– В общем, все понравилось. Конечно, хочется видеть лучшую эффективность в завершающей стадии с такими соперниками. Да, мы понимаем, что на бумаге «Авангард» – это любительская команда, но в ее составе есть опытные футболисты, немало поигравшие в клубах Премьер-лиги и даже в сборной игравшие. Однако сегодня мы были более дисциплинированными и организованными и заслуженно победили благодаря слаженным командным действиям.

По теме:
1/32 финала Кубка Украины. Дебютанты УПЛ вылетели, Черноморец выбил Зарю
Левый Берег – Кудровка – 0:0 (пен. 3:0). Минус команда по УПЛ. Видеообзор
Левый Берег и Кудровка в серии пенальти определили участника 1/16 финала КУ
Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы Авангард Лозовая Сергей Шищенко
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
Бокс | 23 августа 2025, 05:12 2
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»

Бывший чемпион мира сравнил Александра с Эвандером Холифилдом

ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
Бокс | 23 августа 2025, 04:23 0
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»

Директор команды Усика – о поединке с Джейком Полом

ФОТО. Топ-новичок Арсенала Дьекереш забил первый гол в АПЛ
Футбол | 23.08.2025, 20:46
ФОТО. Топ-новичок Арсенала Дьекереш забил первый гол в АПЛ
ФОТО. Топ-новичок Арсенала Дьекереш забил первый гол в АПЛ
Два гола за семь минут. Тоттенхэм шокировал Манчестер Сити на Этихаде
Футбол | 23.08.2025, 16:35
Два гола за семь минут. Тоттенхэм шокировал Манчестер Сити на Этихаде
Два гола за семь минут. Тоттенхэм шокировал Манчестер Сити на Этихаде
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
Футбол | 23.08.2025, 00:40
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»
Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»
23.08.2025, 00:58
Бокс
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
23.08.2025, 07:17 20
Футбол
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
21.08.2025, 23:10 150
Футбол
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
21.08.2025, 17:00 7
Волейбол
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
23.08.2025, 08:44
Бокс
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
23.08.2025, 08:22 1
Футбол
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем