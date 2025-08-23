Сергей ШИЩЕНКО: «Победили благодаря слаженным командным действиям»

В субботу, 23 августа, в поединке 1/32 финала Кубка Украины «Буковина» обыграла аматорский ФК «Авангард» со счетом 3:0. Итог матча подвел главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко.

– Сергей Юрьевич, поздравляем с победой! Почему решили выбрать именно такой состав на кубковый поединок и каковы ваши впечатления от матча?

– Спасибо за поздравление! Сейчас перерыв в чемпионате, но в этот период мы играем в Кубке Украины, поэтому план подготовки у нас не изменился. Работали в течение недельного цикла в обычном режиме. На эту игру я выбрал состав, который считал оптимальным, и планировал его именно под этого соперника. В общем, я доволен действиями игроков и тем, как мы провели матч. Считаю, что сегодня мы закономерно одержали уверенную победу.

– За счет чего, по вашему мнению, «Буковина» одержала победу?

– Прежде всего, благодаря классу, организации игры и дисциплине. Мы хорошо понимали, что «Авангард» больше делает ставку на индивидуальные действия, на личностей, тогда как у нас сочетаются и индивидуальные действия игроков, и командное взаимодействие. Именно командные действия у них менее слаженные, чем у нас. За счет этого мы сегодня одержали убедительную победу над соперником.

– Что вам понравилось и что, возможно, не понравилось в действиях вашей команды?

– В общем, все понравилось. Конечно, хочется видеть лучшую эффективность в завершающей стадии с такими соперниками. Да, мы понимаем, что на бумаге «Авангард» – это любительская команда, но в ее составе есть опытные футболисты, немало поигравшие в клубах Премьер-лиги и даже в сборной игравшие. Однако сегодня мы были более дисциплинированными и организованными и заслуженно победили благодаря слаженным командным действиям.