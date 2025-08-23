Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
23 августа 2025, 20:08 | Обновлено 23 августа 2025, 20:24
Ян МОРГОВСКИЙ: «Для победы нам пришлось приложить немало усилий»

Защитник «Буковины» прокомментировал победу над «Авангардом»

ФК Буковина. Ян Морговский

В субботу, 23 августа, в матче 1/32 финала Кубка Украины «Буковина» обыграла ФК «Авангард» со счетом 3:0. Эмоциями от забитого гола и от матча в целом поделился защитник «Буковины» Ян Морговский.

– Ян, прежде всего, поздравляем с победой и дебютным забитым мячом в футболке «Буковины». Как далась такая продолжительная поездка в Полтаву?

– Спасибо за поздравление! Мы выехали заранее, потренировались, переночевали в Житомире, еще раз провели тренировки и прибыли в Полтаву. Отдохнули перед игрой, поэтому дорога не была изнурительной.

– Какие ощущения от забитого мяча и игры?

– Только положительные! В такие моменты всегда испытываешь только хорошие эмоции. Эпизод с забитым мячом? Груша пробил – и мяч попал в перекладину, после чего отскочил на линию штрафной. А там уже я в одно касание отправил его в сетку ворот. Посвящаю этот гол своей жене и дочери. Что касается самой игры, то против «Авангарда» мы сыграли довольно неплохо, дисциплинированно. Создали очень много предголевых моментов, но где-то не хватало последней передачи или завершающего удара. «Авангард» тоже выглядел достойно. В составе этой команды есть много опытных футболистов. Это не была легкая игра – для победы нам пришлось приложить немало усилий. Можем быть полностью удовлетворены своей игрой? Думаю, что это больше вопрос к главному тренеру. Всегда есть над чем работать. Самое главное, что мы создаем много моментов. Уверен, что с течением времени будем лучше их реализовывать. В общем, мы выполнили установку тренерского штаба и одержали победу.

– Насколько эта победа придает уверенности перед матчем чемпионата против «Виктории», которую мы в апреле проходили в четвертьфинале Кубка Украины?

– Конечно, добавляет. Каждая победа придает уверенность. В первых двух турах мы играли вничью, не могли забить, и это создавало определенную психологическую нагрузку на нас, даже если и бессознательно. Потом выиграли у «Пробоя», а теперь эта победа еще больше придаст нам уверенности и сил для того, чтобы в матче с «Викторией» мы проявили свои лучшие качества и реализовали те моменты, которые создаем.

Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы Авангард Лозовая Ян Морговский
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
