ВИДЕО. Карпаты отыграли один гол. Ударом с лета отличился Альварес

«Карпаты» смогли отыграть один мяч во втором тайме в матче с «Кудровкой».

В первом тайме львовяне пропустили от Рогозинского и Сторчоуса. На 26-й минуте красную карточку получил Бабогло.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 59-й минуте «Карпаты» провели результативную атаку. Шах навесил в штрафную, кудровчане отбились, но мяч лег на ногу Альвареса, взлета переигравшего голкипера.