Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 19:34 | Обновлено 29 августа 2025, 19:59
ВИДЕО. Карпаты отыграли один гол. Ударом с лета отличился Альварес

Львовский клуб пропустил в первом тайме дважды, а еще остался в меньшинстве

ВИДЕО. Карпаты отыграли один гол. Ударом с лета отличился Альварес
ФК Карпаты

«Карпаты» смогли отыграть один мяч во втором тайме в матче с «Кудровкой».

В первом тайме львовяне пропустили от Рогозинского и Сторчоуса. На 26-й минуте красную карточку получил Бабогло.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 59-й минуте «Карпаты» провели результативную атаку. Шах навесил в штрафную, кудровчане отбились, но мяч лег на ногу Альвареса, взлета переигравшего голкипера.

Директор Буковины: «С Карпатами» в Кубке Украины будет бойня»
Очередное спасение. Карпаты в меньшинстве отыграли два мяча у Кудровки
Брага – Линкольн Ред Импс – 5:1. Чуда не произошло. Видео голов и обзор
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Кудровка Кудровка - Карпаты видео голов и обзор Пабло Альварес
