Украина. Премьер лига29 августа 2025, 19:34 | Обновлено 29 августа 2025, 19:59
278
0
ВИДЕО. Карпаты отыграли один гол. Ударом с лета отличился Альварес
Львовский клуб пропустил в первом тайме дважды, а еще остался в меньшинстве
«Карпаты» смогли отыграть один мяч во втором тайме в матче с «Кудровкой».
В первом тайме львовяне пропустили от Рогозинского и Сторчоуса. На 26-й минуте красную карточку получил Бабогло.
На 59-й минуте «Карпаты» провели результативную атаку. Шах навесил в штрафную, кудровчане отбились, но мяч лег на ногу Альвареса, взлета переигравшего голкипера.
