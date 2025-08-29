Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФКСБ – Абердин – 3:0. Пример для Шахтера. Видео голов и обзор матча
Лига Европы
Проходит дальше ФКСБ
28.08.2025 21:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:2 3 : 0
Абердин
29 августа 2025, 19:11 |
«Абердин» в Лиге конференций сыграет с донецким «Шахтером»

ФКСБ – Абердин – 3:0. Пример для Шахтера. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 28 августа, в Бухаресте (Румыния) состоялся матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26. ФКСБ принимал шотландский «Абердин».

В первом матче команды сыграли вничью 2:2. Равный счет держался и до конца первого тайма ответного поединка.

На 45-й минуте «Абердин» остался в меньшинстве. А спустя минуту хозяева повели в счете, реализовав пенальти.

После перерыва «Абердин» пропустил еще два мяча. Команда опустилась в Лигу конференций, и станет одним из соперников донецкого «Шахтера».

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4. Ответный матч. 28 августа, Румыния

ФКСБ Стяуа (Румыния) – Абердин (Шотландия) – 3:0 (первый матч – 2:2)

Голы: Олару, 45+1 (пен), 59, Шут, 52

Видео голов и обзор матча

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Дариус Олару (ФКСБ).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Адриан Шут (ФКСБ).
45’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Дариус Олару (ФКСБ).
45’
Alexander Jensen (Абердин) получает красную карточку.
Лига Европы ФКСБ (Стяуа) Бухарест Абердин
