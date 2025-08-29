ФКСБ – Абердин – 3:0. Пример для Шахтера. Видео голов и обзор матча
«Абердин» в Лиге конференций сыграет с донецким «Шахтером»
В четверг, 28 августа, в Бухаресте (Румыния) состоялся матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26. ФКСБ принимал шотландский «Абердин».
В первом матче команды сыграли вничью 2:2. Равный счет держался и до конца первого тайма ответного поединка.
На 45-й минуте «Абердин» остался в меньшинстве. А спустя минуту хозяева повели в счете, реализовав пенальти.
После перерыва «Абердин» пропустил еще два мяча. Команда опустилась в Лигу конференций, и станет одним из соперников донецкого «Шахтера».
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4. Ответный матч. 28 августа, Румыния
ФКСБ Стяуа (Румыния) – Абердин (Шотландия) – 3:0 (первый матч – 2:2)
Голы: Олару, 45+1 (пен), 59, Шут, 52
События матча
