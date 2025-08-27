В четверг, 28 августа состоится поединок 4-го квалификационного раунда Лиги Европы между румынской «ФКСБ» и шотландским «Абердином». По киевскому времени игра начнется в 21:00. Первый матч завершился вничью 2:2.

ФКСБ

Действующий чемпион Румынии начал новый сезон совсем неуверенно. За 7 игр чемпионата «Стяуа» набрала всего 5 очков, из-за чего сейчас занимает 13 место турнирной таблицы. Хотя у команды уже есть и трофей – Суперкубок, который она завоевала в июльском матче против «ЧФР Клужа».

Выступления команды в еврокубках этого сезона начались с 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, где румыны победили андоррский «Интер Эскальдес». Однако уже в следующем туре отбора команда проиграла «Шкендии» и продолжила выступления в Лиге Европы. Там «Стяуа» противостояла косоварской «Дрите», которую она одолела с общим счетом 3:6.

Абердин

В прошлом сезоне чемпионата клуб не показал ничего удивительного – 53 очка за 38 матчей позволили ему занять 5-е место турнирной таблицы. Однако в Кубке Шотландии «Абердин» впервые за 35 лет торжествовал, одолев в финале «Селтик» в серии послематчевых пенальти. Это достижение и позволило команде начать выступления в еврокубках из 4-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Новый розыгрыш ШПЛ «Абердин» начал с 2-х поражений 2:0 против «Селтика» и «Хартс».

Личные встречи

До поединка на прошлой неделе команды ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

В 7 домашних играх этого сезона «ФКСБ» одержала 2 победы, 1 матч сыграла вничью и 4 раза проиграла.

«Абердин» – единственная команда, до сих пор не отличившаяся в новом сезоне чемпионата Шотландии.

«Абердин» проиграл 4 из последних 5 выездных матчей.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.83.