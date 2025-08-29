Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кудровка – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
Кудровка – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги

ФК Кудровка

29 августа в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги встретились «Кудровка» и львовские «Карпаты».

Матч играют на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.

Уже в первой атаке новичок УПЛ открыл счет. Забил Рогозинский на 3-й минуте.

В середине тайма Бабогло получил за фол последней надежды красную карточку. Соперник этим воспользовался на 43-й минуте, когда отличился Сторчоус.

УПЛ. 4-й тур. 29 августа

Кудровка – Карпаты – 2:0 (второй тайм)

Голы: Рогозинский, 3, Сторчоус, 43

Удаление: Бабогло, 26

Видео голов и обзор матча

Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
