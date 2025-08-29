Кудровка – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды встретились в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги
29 августа в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги встретились «Кудровка» и львовские «Карпаты».
Матч играют на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.
Уже в первой атаке новичок УПЛ открыл счет. Забил Рогозинский на 3-й минуте.
В середине тайма Бабогло получил за фол последней надежды красную карточку. Соперник этим воспользовался на 43-й минуте, когда отличился Сторчоус.
УПЛ. 4-й тур. 29 августа
Кудровка – Карпаты – 2:0 (второй тайм)
Голы: Рогозинский, 3, Сторчоус, 43
Удаление: Бабогло, 26
Видео голов и обзор матча
