Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 23:21 | Обновлено 01 сентября 2025, 00:30
1

Стало известно, почему Суркис уволил из Динамо Хачериди и Кравца

В руководстве «Динамо» произошла кадровая чистка

Стало известно, почему Суркис уволил из Динамо Хачериди и Кравца
ФК Динамо. Игорь Суркис

После первого поединка с «Маккаби» президент столичного клуба Игорь Суркис принял решение уволить своего советника – бывшего нападающего киевлян и национальной сборной Украины Артема Кравца. Ранее команду покинул бывший защитник клуба Евгений Хачериди, который ранее был скаутом.

По информации источника, причиной ухода Хачериди стало в большей степени желание самого Евгения, ведь работа скаутом его не вдохновляла и он решил продолжить футбольную карьеру.

Кравец пережил три этапа в «Динамо». Сначала это было направление в академии, затем экс-игрок начал заниматься скаутингом, но там было непонимание с Шовковским, который хотел взять его в тренерский штаб для работы с нападающими, но сам Артем отказался. Последнее время Кравец находился во Франции, где проживал с семьей. В итоге Суркис решил, что Артем не нужен структуре клуба.

Игорь Суркис Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Артем Кравец Евгений Хачериди
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
