Матч ФКСБ – Абердин стал самым посещаемым в Лиге Европы в этом сезоне
«Динамо» продолжает собирать наименьшее количество зрителей
Завершились ответные матчи раунда Q4 квалификации Лиги Европы.
Самым посещаемым поединком стал матч «ФКСБ» – «Абердин», который посетили 35 341 болельщик. Это стало нынешним рекордом турнира в сезоне.
Предыдущее достижение принадлежало матчу «Бешикташ» – «Шахтер» (31 739 зрителей).
Наименее интересным для болельщиков матчем оказался поединок киевского «Динамо» против «Маккаби», который посетили только 1 537 зрителей.
Посещаемость матчей Лиги Европы (27-28 августа)
- 35 341: ФКСБ (Румыния) – Абердин (Шотландия)
- 24 914: Самсунспор (Турция) – Панатинаикос (Греция)
- 24 223: ПАОК (Греция) – Риека (Хорватия)
- 21 594: Утрехт (Нидерланды) – Зриньски (Босния и Герцеговина)
- 13 806: Янг Бойз (Швейцария) – Слован (Словакия)
- 12 913: Генк (Бельгия) – Лех (Польша)
- 12 125: Брага (Португалия) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
- 9 508: Сигма (Чехия) – Мальме (Швеция)
- 4 784: Лудогорец (Болгария) – Шкендия (Северная Македония)
- 4 665: АЕК (Кипр) – Бранн (Норвегия)
- 1 734: КуПС (Финляндия) – Мидтьюлланд (Дания)
- 1 537: Динамо (Украина) – Маккаби Т.-А. (Израиль)
🏟️ Attendances in 🟠 UEL PO return legs (27-28 Aug):— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 29, 2025
35,341 🇷🇴 FCSB - 🏴 Aberdeen
24,914 🇹🇷 Samsunspor - 🇬🇷 PAO
24,223 🇬🇷 PAOK - 🇭🇷 Rijeka
21,594 🇳🇱 Utrecht - 🇧🇦 Zrinjski
13,806 🇨🇭 Y. Boys - 🇸🇰 Slovan B.
12,913 🇧🇪 Genk - 🇵🇱 Lech Poznan
12,125 🇵🇹 Braga - 🇬🇮 Lincoln
9,508 🇨🇿 Sigma…
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ответный поединок Q4 ЛЕ состоится 28 августа и начнется в 21:00 по Киеву
Вечером 28 августа состоялась компьютерная жеребьевка ЛЧ