Матч ФКСБ – Абердин стал самым посещаемым в Лиге Европы в этом сезоне

«Динамо» продолжает собирать наименьшее количество зрителей

Завершились ответные матчи раунда Q4 квалификации Лиги Европы.

Самым посещаемым поединком стал матч «ФКСБ» – «Абердин», который посетили 35 341 болельщик. Это стало нынешним рекордом турнира в сезоне.

Предыдущее достижение принадлежало матчу «Бешикташ» – «Шахтер» (31 739 зрителей).

Наименее интересным для болельщиков матчем оказался поединок киевского «Динамо» против «Маккаби», который посетили только 1 537 зрителей.

Посещаемость матчей Лиги Европы (27-28 августа)

  • 35 341: ФКСБ (Румыния) – Абердин (Шотландия)
  • 24 914: Самсунспор (Турция) – Панатинаикос (Греция)
  • 24 223: ПАОК (Греция) – Риека (Хорватия)
  • 21 594: Утрехт (Нидерланды) – Зриньски (Босния и Герцеговина)
  • 13 806: Янг Бойз (Швейцария) – Слован (Словакия)
  • 12 913: Генк (Бельгия) – Лех (Польша)
  • 12 125: Брага (Португалия) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
  • 9 508: Сигма (Чехия) – Мальме (Швеция)
  • 4 784: Лудогорец (Болгария) – Шкендия (Северная Македония)
  • 4 665: АЕК (Кипр) – Бранн (Норвегия)
  • 1 734: КуПС (Финляндия) – Мидтьюлланд (Дания)
  • 1 537: Динамо (Украина) – Маккаби Т.-А. (Израиль)
