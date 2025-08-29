Матч ФКСБ – Абердин стал самым посещаемым в Лиге Европы в этом сезоне

Завершились ответные матчи раунда Q4 квалификации Лиги Европы.

Самым посещаемым поединком стал матч «ФКСБ» – «Абердин», который посетили 35 341 болельщик. Это стало нынешним рекордом турнира в сезоне.

Предыдущее достижение принадлежало матчу «Бешикташ» – «Шахтер» (31 739 зрителей).

Наименее интересным для болельщиков матчем оказался поединок киевского «Динамо» против «Маккаби», который посетили только 1 537 зрителей.

Посещаемость матчей Лиги Европы (27-28 августа)

35 341: ФКСБ (Румыния) – Абердин (Шотландия)

24 914: Самсунспор (Турция) – Панатинаикос (Греция)

24 223: ПАОК (Греция) – Риека (Хорватия)

21 594: Утрехт (Нидерланды) – Зриньски (Босния и Герцеговина)

13 806: Янг Бойз (Швейцария) – Слован (Словакия)

12 913: Генк (Бельгия) – Лех (Польша)

12 125: Брага (Португалия) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

9 508: Сигма (Чехия) – Мальме (Швеция)

4 784: Лудогорец (Болгария) – Шкендия (Северная Македония)

4 665: АЕК (Кипр) – Бранн (Норвегия)

1 734: КуПС (Финляндия) – Мидтьюлланд (Дания)

1 537: Динамо (Украина) – Маккаби Т.-А. (Израиль)