Стали известны стартовые составы матча Кудровка – Карпаты
Поединок Премьер-лиги состоится 29 августа в 18:00 по киевскому времени
29 августа будет проведен поединок четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кудровка» и «Карпаты».
Матч состоится на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.
Встреча начнется в 18.00 по киевскому времени. Арбитром матча назначен Виктор Копиевский.
Главные тренеры команд определились со стартовыми составами команд.
Кудровка: Яшков, Шаповал, Сердюк, Морозко, Мельничук, Думанюк, Лосенко, Сторчоус, Рогозинский, Казак, Легостаев
Карпаты: Клищук, Мирошниченко, Педросо, Бабогло, Полегенько, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Шах, Пауло Витор, Краснопир
