Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 16:59 | Обновлено 29 августа 2025, 17:32
Стали известны стартовые составы матча Кудровка – Карпаты

Поединок Премьер-лиги состоится 29 августа в 18:00 по киевскому времени

Стали известны стартовые составы матча Кудровка – Карпаты
ФК Кудровка

29 августа будет проведен поединок четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кудровка» и «Карпаты».

Матч состоится на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча начнется в 18.00 по киевскому времени. Арбитром матча назначен Виктор Копиевский.

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами команд.

Кудровка: Яшков, Шаповал, Сердюк, Морозко, Мельничук, Думанюк, Лосенко, Сторчоус, Рогозинский, Казак, Легостаев

Карпаты: Клищук, Мирошниченко, Педросо, Бабогло, Полегенько, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Шах, Пауло Витор, Краснопир


Руководство Динамо проведет встречу с Шовковским
Легкая прогулка в Кропивницком. Заря разбила СК Полтава
Вторая лига. Победа ФК Лесное, ничья Буковины-2. Результаты 5-го тура
Кудровка Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига стартовые составы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua




