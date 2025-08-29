Стали известны стартовые составы матча Кудровка – Карпаты

29 августа будет проведен поединок четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кудровка» и «Карпаты».

Матч состоится на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча начнется в 18.00 по киевскому времени. Арбитром матча назначен Виктор Копиевский.

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами команд.

Кудровка: Яшков, Шаповал, Сердюк, Морозко, Мельничук, Думанюк, Лосенко, Сторчоус, Рогозинский, Казак, Легостаев

Карпаты: Клищук, Мирошниченко, Педросо, Бабогло, Полегенько, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Шах, Пауло Витор, Краснопир