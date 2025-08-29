Украина. Премьер лига29 августа 2025, 15:39 | Обновлено 29 августа 2025, 15:46
ВИДЕО. Гол Зари на первой минуте. Будковский шокировал Полтаву в матче УПЛ
Нападающий луганского клуба забил быстрый мяч в ворота гостей
29 августа 2025, 15:39 | Обновлено 29 августа 2025, 15:46
В пятницу, 29 августа, проходит матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Полтава» и луганская «Заря».
Команды играют на стадионе «Зирка» им. С. Березкина в Кропивницком. Встреча началась в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Уже на первой минуте гости шокировали соперника – нападающий луганского клуба Филип Будковский переправил мяч в ворота «Полтавы» после передачи Слесаря.
ГОЛ, 0:1! Будковский, 1 мин
