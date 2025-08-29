Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Гол Зари на первой минуте. Будковский шокировал Полтаву в матче УПЛ
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 15:39 | Обновлено 29 августа 2025, 15:46
289
0

ВИДЕО. Гол Зари на первой минуте. Будковский шокировал Полтаву в матче УПЛ

Нападающий луганского клуба забил быстрый мяч в ворота гостей

29 августа 2025, 15:39 | Обновлено 29 августа 2025, 15:46
289
0
ВИДЕО. Гол Зари на первой минуте. Будковский шокировал Полтаву в матче УПЛ
ФК Заря Луганск. Филипп Будковский

В пятницу, 29 августа, проходит матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Полтава» и луганская «Заря».

Команды играют на стадионе «Зирка» им. С. Березкина в Кропивницком. Встреча началась в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Уже на первой минуте гости шокировали соперника – нападающий луганского клуба Филип Будковский переправил мяч в ворота «Полтавы» после передачи Слесаря.

ГОЛ, 0:1! Будковский, 1 мин

По теме:
Сигма Оломоуц – Мальме – 0:2. Довершили начатое. Видео голов, обзор матча
ВИДЕО. Суперудар Мичина и гол Слесаря помогли Зоре увеличить преимущество
Полтава – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава Полтава - Заря Заря Луганск Филипп Будковский видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Бокс | 29 августа 2025, 08:33 0
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»

Билли Нельсон – о поступке Дюбуа после реванша

Лечче – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 29 августа 2025, 14:49 2
Лечче – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Лечче – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 29 августа в 21:45 по Киеву

Экс-игрок сборной Украины: «Нельзя молчать о таких проблемах Динамо»
Футбол | 29.08.2025, 09:42
Экс-игрок сборной Украины: «Нельзя молчать о таких проблемах Динамо»
Экс-игрок сборной Украины: «Нельзя молчать о таких проблемах Динамо»
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Футбол | 29.08.2025, 06:25
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Футбол | 28.08.2025, 19:47
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
29.08.2025, 07:11 3
Футбол
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
28.08.2025, 09:16 23
Футбол
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
28.08.2025, 22:17 25
Теннис
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
29.08.2025, 06:23 106
Футбол
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
27.08.2025, 19:15 18
Другие виды
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
27.08.2025, 19:47 6
Футбол
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
28.08.2025, 00:02 1
Бокс
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
28.08.2025, 00:16 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем