ВИДЕО. Гол Зари на первой минуте. Будковский шокировал Полтаву в матче УПЛ

В пятницу, 29 августа, проходит матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Полтава» и луганская «Заря».

Команды играют на стадионе «Зирка» им. С. Березкина в Кропивницком. Встреча началась в 15:30 по киевскому времени.

Уже на первой минуте гости шокировали соперника – нападающий луганского клуба Филип Будковский переправил мяч в ворота «Полтавы» после передачи Слесаря.

ГОЛ, 0:1! Будковский, 1 мин