Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 15:08 | Обновлено 29 августа 2025, 15:11
200 тысяч евро. Колос подписал нападающего из Нигерии

Матиас Оевуси усилит украинский клуб

Жальгирис. Матиас Оевуси

Нигерийский нападающий «Валансьена» Матиас Оевуси станет игроком «Колоса». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 26-летний футболист станет игроком клуба из Ковалевки. Сумма трансфера составляет 200 тысяч евро. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2028 года.

В прошедшем сезоне Матиас Оевуси провел 29 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 11 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что вингер «Колоса» перешел в «Полесье».

ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ Валансьен чемпионат Франции по футболу
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
