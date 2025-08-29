200 тысяч евро. Колос подписал нападающего из Нигерии

Нигерийский нападающий «Валансьена» Матиас Оевуси станет игроком «Колоса». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 26-летний футболист станет игроком клуба из Ковалевки. Сумма трансфера составляет 200 тысяч евро. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2028 года.

В прошедшем сезоне Матиас Оевуси провел 29 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 11 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что вингер «Колоса» перешел в «Полесье».