Кто лидирует? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч

Статистический портал GiveMeSport обнародовал рейтинг фаворитов на «Золотой мяч».

Лидером по прежнему остается французский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле. Следом за ним расположился испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль. Тройку закрывает Витинья из «ПСЖ». Четвертыми и пятыми идут Рафинья и Салах соответственно.

Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч» по версии GiveMeSport:

1. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)

2. Ламин Ямаль (Испания, Барселона)

3. Витинья (Португалия, ПСЖ)

4. Рафинья (Бразилия, Барселона)

5. Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)

6. Дезире Дуэ (Франция, ПСЖ)

7. Хвича Кварацхелия (Грузия, ПСЖ)

8. Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид)

9. Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ)

10. Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ)

