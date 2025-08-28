Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарный экс-футболист оценил шансы Забарного на Золотой мяч
Франция
28 августа 2025, 19:15 |
370
0

Легендарный экс-футболист оценил шансы Забарного на Золотой мяч

Игорь Беланов считает, что Илье еще предстоит многое поработать

28 августа 2025, 19:15 |
370
0
Легендарный экс-футболист оценил шансы Забарного на Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Легендарный украинский экс-футболист и обладатель Золотого мяча Игорь Беланов оценил шансы украинского центрального защитника французского Пари Сен-Жермен Ильи Забарного на Золотой мяч:

«Когда приходишь в такие команды, нужно быть наглым. Не в жизни, а в футболе. Доказывать, на что ты способен. Есть ли это у него? Посмотрим.

В ПСЖ он может не всегда попадать в состав. Против Анже не играл. Если он будет бояться за это, то будущего у него в клубе не будет.

В общем, говорить о Золотом мяче Забарному еще рано. Ему нужно еще ого-го как работать. Для этого нужно и ПСЖ побеждать. А у них может быть и спад, ведь они только что все выиграли».

Ранее Игорь Беланов оценил уровень Владислава Ваната.

По теме:
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Ямаль – третий. Самые молодые голеадоры топ-5 лиг Европы в XXI веке
Ровно 8 лет назад главный претендент на ЗМ-2025 стал игроком Барселоны
Игорь Беланов Илья Забарный ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Золотой мяч
Дмитрий Вус Источник: Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, что помогло Бенфике договориться с Шахтером по Судакову
Футбол | 28 августа 2025, 18:35 17
Стало известно, что помогло Бенфике договориться с Шахтером по Судакову
Стало известно, что помогло Бенфике договориться с Шахтером по Судакову

Клуб скоро должен оформить рекордный для себя трансфер этого лета

Динамо обнародовало стартовый состав на матч ЛЕ против Маккаби Т-А
Футбол | 28 августа 2025, 19:53 4
Динамо обнародовало стартовый состав на матч ЛЕ против Маккаби Т-А
Динамо обнародовало стартовый состав на матч ЛЕ против Маккаби Т-А

28 августа в 21:00 на арене в польском Люблине пройдет игра Q4 Лиги Европы

Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Бокс | 28.08.2025, 06:00
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Футбол | 28.08.2025, 08:30
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Замена Шовковскому? Ассистент Зидана ведет переговоры с Динамо Киев
Футбол | 27.08.2025, 21:03
Замена Шовковскому? Ассистент Зидана ведет переговоры с Динамо Киев
Замена Шовковскому? Ассистент Зидана ведет переговоры с Динамо Киев
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
27.08.2025, 19:15 17
Другие виды
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
27.08.2025, 01:14 2
Бокс
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
27.08.2025, 07:46 16
Футбол
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
27.08.2025, 05:14 6
Бокс
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
26.08.2025, 19:02 14
Футбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 28
Футбол
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
28.08.2025, 07:44 30
Футбол
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
28.08.2025, 06:47 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем