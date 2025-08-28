Легендарный экс-футболист оценил шансы Забарного на Золотой мяч
Игорь Беланов считает, что Илье еще предстоит многое поработать
Легендарный украинский экс-футболист и обладатель Золотого мяча Игорь Беланов оценил шансы украинского центрального защитника французского Пари Сен-Жермен Ильи Забарного на Золотой мяч:
«Когда приходишь в такие команды, нужно быть наглым. Не в жизни, а в футболе. Доказывать, на что ты способен. Есть ли это у него? Посмотрим.
В ПСЖ он может не всегда попадать в состав. Против Анже не играл. Если он будет бояться за это, то будущего у него в клубе не будет.
В общем, говорить о Золотом мяче Забарному еще рано. Ему нужно еще ого-го как работать. Для этого нужно и ПСЖ побеждать. А у них может быть и спад, ведь они только что все выиграли».
Ранее Игорь Беланов оценил уровень Владислава Ваната.
