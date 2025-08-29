Эдуардо ГЕРРЕРО: «У нас была возможность пройти дальше»

Панамский нападающий киевского «Динамо» Эдуардо Герреро прокомментировал победу над «Маккаби» Тель-Авив (1:0, 2:3 по сумме игр) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

– Эдуардо, сегодня ты вышел в стартовом составе на матч с «Маккаби». Поделись впечатлениями от игры.

– Я думаю, что сегодня у нас была возможность пройти дальше, но это футбол, поэтому иногда удача не на нашей стороне, поэтому мы должны продолжать двигаться вперед.

– Ты сегодня забил быстрый гол. Как он повлиял на состояние команды?

– Я был действительно счастлив забить мяч в ворота моей бывшей команды – «Маккаби» Тель-Авив. Я очень рад за себя и команду, что мы сделали все, что могли, в сегодняшней игре. Но как я сказал, это футбол, поэтому мы должны ждать и готовиться к Лиге конференций.

– Недавно ты забил свой первый гол за «Динамо» в чемпионате Украины, в игре с «Эпицентром». Что это дало тебе в моральном плане?

– Я стараюсь упорно работать каждый день и делать все, на что способен, в каждом матче, чтобы получить шанс и возможность участвовать в большем количестве игр.

– «Динамо» сыграет в Лиге конференций УЕФА. Насколько это справедливо для команды по итогам квалификации?

– Мы должны упорно работать и показывать хорошие результаты в Лиге конференций. Для нас это будет новым опытом, это также хороший, сильный турнир, поэтому мы должны бороться в каждой игре.