Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эдуардо ГЕРРЕРО: «У нас была возможность пройти дальше»
Лига Европы
Нападающий «Динамо» прокомментировал победу над «Маккаби» Тель-Авив

ФК Динамо Киев. Эдуардо Герреро

Панамский нападающий киевского «Динамо» Эдуардо Герреро прокомментировал победу над «Маккаби» Тель-Авив (1:0, 2:3 по сумме игр) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

– Эдуардо, сегодня ты вышел в стартовом составе на матч с «Маккаби». Поделись впечатлениями от игры.

– Я думаю, что сегодня у нас была возможность пройти дальше, но это футбол, поэтому иногда удача не на нашей стороне, поэтому мы должны продолжать двигаться вперед.

– Ты сегодня забил быстрый гол. Как он повлиял на состояние команды?

– Я был действительно счастлив забить мяч в ворота моей бывшей команды – «Маккаби» Тель-Авив. Я очень рад за себя и команду, что мы сделали все, что могли, в сегодняшней игре. Но как я сказал, это футбол, поэтому мы должны ждать и готовиться к Лиге конференций.

– Недавно ты забил свой первый гол за «Динамо» в чемпионате Украины, в игре с «Эпицентром». Что это дало тебе в моральном плане?

– Я стараюсь упорно работать каждый день и делать все, на что способен, в каждом матче, чтобы получить шанс и возможность участвовать в большем количестве игр.

– «Динамо» сыграет в Лиге конференций УЕФА. Насколько это справедливо для команды по итогам квалификации?

– Мы должны упорно работать и показывать хорошие результаты в Лиге конференций. Для нас это будет новым опытом, это также хороший, сильный турнир, поэтому мы должны бороться в каждой игре.

Динамо Киев Лига Европы Маккаби Тель-Авив Динамо - Маккаби Т-А Эдуардо Герреро
Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
Spaceman
Не з цим тренером
Ответить
0
Alexander Киев
Ви мали можливість і пройти Пафос і потім чудова нагода була би обіграти сербів і заробивши млн дол грати в ЛЧ. 
А тепер, із продажем Ваната, щось важко уявити що ти потягнеш всі 3 турніра. Я звичайно не сильний експерт по динамо, але вчора я бачив як він у 2му таймі вже ледве бігав 🤔
Ответить
0
