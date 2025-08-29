Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
29 августа 2025, 09:10 | Обновлено 29 августа 2025, 09:11
Очередная порция свежих топ-переходов

Грилиш – к Миколенко, Витцель – к Цыганкову, Коман – к Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Трансферное окно уже совсем скоро захлопнется. Нынешняя трансферная кампания уже вышла на финишную прямую. Клубы делают окончательные попытки усилиться. Кому-то это уже удалось, а кто-то наверняка будет ждать дедлайна.

О тех, кому удалось – и пойдет ниже речь.

Джек Грилиш

Куда: «Эвертон»
Откуда: «Манчестер Сити»
Сумма трансфера: аренда с правом выкупа за 58 млн евро

Наконец-то это свершилось. Некогда один из самых перспективных английских игроков атаки так и не смог прижиться в «МанСити», куда перебрался за сто миллионов из «Астон Виллы». Тем не менее, в составе «горожан» Джек выиграл и чемпионат Англии, и Кубок чемпионов. А затем в его игре наступил спад. И преодолеть этот спад Грилишу так и не удалось. От греха подальше Грилиша отправили в аренду в команду нашего Виталия Миколенко. И Грилиш в своем первом матче в стартовом составе за «Эвертон» сделал столько же результативных передач, сколько за предыдущие два сезона (две).

Джейкоб Ремзи

Куда: «Ньюкасл»
Откуда: «Астон Вилла»
Сумма трансфера: 46 млн евро + бонусы

Getty Images/Global Images Ukraine

Очень сложно даются покупки «сорокам» в нынешнее трансферное окно. Трансферная сага с Исаком затмила все вокруг. Однако, вместе с тем, «Ньюкасл» успевает и покупать новых игроков. Ремзи стал четвертым новобранцем «черно-белой» команды в нынешнее межсезонье. 24-летний атакующий полузащитник в минувшем сезоне забил за вилланов четыре мяча и отдал пять результативных передач. Стороны подписали долгосрочное соглашение. Если бы не финансовый фэйр-плей, бирмингемцы вряд ли продали бы своего воспитанника.

Данго Уаттара

Куда: «Брентфорд»
Откуда: «Борнмут»
Сумма трансфера: 50 млн евро

Распадается «Борнмут», словно бусины из ожерелья. Бывший клуб Ильи Забарного распродал почти всех ведущих игроков защиты. Теперь вот черед настал и для игроков атаки. 23-летний вингер/нападающий «вишен» Уаттара перешел в «Брентфорд». К нашему Егору Ярмолюку. Для «Брентфорда» этот трансфер – самый дорогой «входящий» в истории. Стороны подписали контракт на пять лет, с опцией продления еще на один год.

Джованни Леони

Куда: «Ливерпуль»
Откуда: «Парма»
Сумма трансфера: 35 млн евро

liverpoolfc.com

«Ливерпуль» все никак не угомонится. Очередным новобранцем действующих чемпионов Англии стал юный итальянский талант – 18-летний защитник «Пармы» Джованни Леони. Контракт «красных» с Леони рассчитан до лета 2031 года. В минувшем чемпионате Италии Леони провел 17 матчей и забил один мяч. Тем не менее, несмотря на не очень впечатляющую статистику, Леони назвали одним из открытий минувшего сезона серии А. В «Ливерпуле» в этом центрбеке видят замену ван Дейку.

Аксель Витцель

Куда: «Жирона»
Откуда: «Атлетико»
Сумма трансфера: свободный агент

Играл, но не наигрался. Контракт 36-летнего бельгийца с «матрасниками» завершился по окончанию минувшего сезона, и мадридский клуб отпустил ветерана на все четыре стороны. Была информация, что Аксель либо повесит бутсы на гвоздь, либо вернется в чемпионат Бельгии. Но он решил остаться в чемпионате Испании: перебрался в команду нашего Виктора Цыганкова. Соглашение «Жироны» с Витцелем рассчитано до конца нынешнего сезона. Но имеется опция продления еще на один сезон.

Альваро Мората

Куда: «Комо»
Откуда: «Милан»
Сумма трансфера: аренда с правом выкупа за 9 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

«Комо» продолжает сотрясать трансферный рынок. И продолжает скупать испанцев. Оно и не удивительно, ведь у клуба из пригорода Милана водятся весьма серьезные деньги, а его наставник – бывший полузащитник «Фурии Роха» Сеск Фабрегас. Действующий капитан действующего чемпиона Европы: в таком статусе Мората пришел в «Комо». Альваро все еще принадлежит «Милану», хотя в минувшем сезоне выступал за «Галатасарай».

Кингсли Коман

Куда: «Аль-Наср»
Откуда: «Бавария»
Сумма трансфера: 25 млн евро

Очередной звездный партнер для звездного Криштиану Роналду. «Аль-Наср» подписал трехлетнее соглашение с полузащитником сборной Франции и уже бывшим игроком «Баварии». Зарплата Комана на новом месте – около 25 млн евро в год. За мюнхенский клуб Коман провел 339 матчей, забил 72 гола и отдал 71 результативную передачу. Для «Аль-Насра» он стал восьмым в истории самым дорогим футболистом.

Эберечи Эзе

Куда: «Арсенал»
Откуда: «Кристал Пэлас»
Сумма трансфера: 69 млн евро + бонусы

Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» к борьбе за чемпионство АПЛ готов. Нынешнее трансферное окно для «канониров» столь же громкое и затратное, как и для «Ливерпуля». Лондонцы уже потратили на новобранцев порядка трехсот миллионов евро. Очередным новичком команды Артеты стал 27-летний полузащитник «Кристал Пэлас» Эзе. Им очень интересовался «Тоттенхэм», но Эберечи предпочел перейти в другую лондонскую команду. Трансфер Эзе – второй самый дорогой для «Арсенала» в нынешнее окно. Дороже «канонирам» обошелся лишь Субименди.

Амин Адли

Куда: «Борнмут»
Откуда: «Байер»
Сумма трансфера: 21 млн евро

Продолжает рассыпаться и «Байер». От чемпионской команды Хаби Алонсо остались лишь воспоминания. 25-летний марокканский вингер последовал примеру своих бывших партнеров – Вирца, Фримпонга и Джаки, - и перебрался в АПЛ. В такой же разобранный «Борнмут». В минувшем сезоне на счету Адли – всего два забитых мяча, однако длительное время он лечился из-за перелома голени. А вот в чемпионском сезоне «Байера» на его счету десять забитых мячей и двенадцать голевых передач.

Ренату Санчеш

Куда: «Панатинаикос»
Откуда: «ПСЖ»
Сумма трансфера: аренда

pao.gr

Когда-то этот парень считался самым перспективным игроком Европы. А в 2016-м стал чемпионом континента. Но с тех пор утекло слишком много воды. Саншеш так и не оправдал авансов. В 2022 году его купил «ПСЖ», заплатив «Лиллю» 15 млн евро. Но в Париже дела у Ренату не заладились. И он пошел по арендам. Сначала в «Рому», затем в «Бенфику». Теперь вот в «Панатинаикос». Вице-чемпион Греции получил опцию выкупа контракта 28-летнего полузащитника. Если «зеленые» этой опцией воспользуются, то подпишут с португальцем трехлетнее соглашение.

Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
