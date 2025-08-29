Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арда ТУРАН: «Хочу поблагодарить Палкина и Срну за то, что они сделали»
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 07:37 |
Арда ТУРАН: «Хочу поблагодарить Палкина и Срну за то, что они сделали»

Специалист оценил работу «горняков» на трансферном рынке

Арда ТУРАН: «Хочу поблагодарить Палкина и Срну за то, что они сделали»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран рассказал о работе «горняков» на трансферном рынке. Турецкий специалист поблагодарил менеджеров клуба.

– Перед матчем объявили о подписании двух новичков. Можем ли мы ожидать, что в ближайшие дни будут выходные трансферы?

– Сейчас при планировании определим, будут ли у нас новые трансферы, подписания. Мы продолжаем инвестировать в молодых игроков, стараемся строить команду будущего. Хочу поблагодарить Сергея Палкина, Дарио и Сашу за то, что они сделали. Посмотрим, что нам нужно будет делать дальше, – сказал Арда.

Донецкий Шахтер объявил о подписании двух бразильских легионеров. К «горнякам» присоединились форвард Лука Мейреллиш и вингер Изеки Силва.

Ранее сообщалось, что полузащитник «горняков» Георгий Судаков станет игроком португальской «Бенфики».

Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
