  Заховайло разнес Динамо: «Элитные шл*хи высосали всю энергию»
Лига Европы
29 августа 2025, 07:17
7

Заховайло разнес Динамо: «Элитные шл*хи высосали всю энергию»

Вячеслав не понимает провала Динамо в еврокубках

Заховайло разнес Динамо: «Элитные шл*хи высосали всю энергию»
ФК Динамо Киев.

Известный футбольный агент Вячеслав Захавайло поделился эмоциями после вылета киевского «Динамо» из розыгрыша Лиги Европы. Подопечные Александра Шовковского уступили Маккаби по итогам двух матчей.

«Что с ними происходит? Я не увидел горящих глаз, желания отыграться. Ни характера, ни чувства самоуважения. Увидел я Шапаренко, выходящего с браслетиком на поле; Попова, вышедший совершенно не готов к игре. И ребят в наколках. Им, наверное, элитные шл*хи окончательно высосали всю энергию и мозги. На вопрос, нужно ли усиление для Динамо, ответ прост: нужна совершенно новая команда.

Обсуждать и разбирать саму игру даже не хочется. Помимо организации игры в центральной зоне обороны. Вот так. У меня собака, которая выполняет все указания в точности: «вышли», «за спиной», «открытый/закрытый мяч», «плотнее»... Но если пес это все понимает и выполняет, я не могу понять, чему два года они не могут этому научиться», – написал агент.

Ранее Шовковский нашел причины вылета Динамо из квалификационного раунда Лиги Европы.

Вячеслав Заховайло Динамо Киев Лига Европы Маккаби Тель-Авив Динамо - Маккаби Т-А
Олег Вахоцкий Источник: Facebook
vbrjkf
Коротко і ясно. І добавити нічого...
Ответить
+4
Перець
З цим дядьком погоджуюсь на 100%
Ответить
+4
dmytro74
Женіть Шапаренка сраною мітлою!!!
Ответить
+1
Leon Killer
В точку🤣
Ответить
+1
AK.228
😂😂😂
Ответить
+1
mig3131
Оце  треба було Шовковському після гри казати, та й про свою непрофесійність не забути.
Ответить
+1
protasov_lyopu_davai
бездельники они просто. ленивые бездельники
Ответить
+1
