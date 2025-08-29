Заховайло разнес Динамо: «Элитные шл*хи высосали всю энергию»

Известный футбольный агент Вячеслав Захавайло поделился эмоциями после вылета киевского «Динамо» из розыгрыша Лиги Европы. Подопечные Александра Шовковского уступили Маккаби по итогам двух матчей.

«Что с ними происходит? Я не увидел горящих глаз, желания отыграться. Ни характера, ни чувства самоуважения. Увидел я Шапаренко, выходящего с браслетиком на поле; Попова, вышедший совершенно не готов к игре. И ребят в наколках. Им, наверное, элитные шл*хи окончательно высосали всю энергию и мозги. На вопрос, нужно ли усиление для Динамо, ответ прост: нужна совершенно новая команда.

Обсуждать и разбирать саму игру даже не хочется. Помимо организации игры в центральной зоне обороны. Вот так. У меня собака, которая выполняет все указания в точности: «вышли», «за спиной», «открытый/закрытый мяч», «плотнее»... Но если пес это все понимает и выполняет, я не могу понять, чему два года они не могут этому научиться», – написал агент.

Ранее Шовковский нашел причины вылета Динамо из квалификационного раунда Лиги Европы.