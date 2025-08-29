Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
29 августа 2025, 06:15 | Обновлено 29 августа 2025, 06:58
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Смотреть онлайн LIVE

29 августа в 14:00 в Монако пройдет жеребьевка основного этапа ЛЕ

Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

29 августа в 14:00 по киевскому времени в Монако пройдет жеребьевка основного раунда Лиги Европы 2025/26 (в одном шоу вместе с жеребьевкой Лиги конференций)

36 клубов-участников перед началом жеребьевки поделены на 4 корзины по 9 команд согласно клубному рейтингу УЕФА.

Это будет второй подряд сезон с новым форматом. На основном этапе будет единая турнирная таблица для 36 команд. В основном раунде ЛЕ запланировано 8 туров.

8 лучших клубов сразу попадут в 1/8 финала, а те, кто завершат на позициях с 9 до 24, сыграют в 1/16 финала за выход дальше.

Все соперники будут определены одной жеребьевкой по специальной компьютерной системе. Каждый клуб проведет по два матча с представителями каждой корзины – один дома и один на выезде.

Украинские команды Шахтер и Динамо не сумели пройти квалификацию Лиги Европы и осенью будут выступать в Лиге конференций.

Финал турнира намечен на 20 мая 2026 в Стамбуле, столице Турции.

Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию жеребьевки проводит официальный сайт УЕФА 29 августа в 14:00

📺 Видеотрансляция

Лига Европы 2025/26. Основной раунд

Даты матчей

  • Тур 1: 24–25 сентября 2025
  • Тур 2: 2 октября 2025
  • Тур 3: 23 октября 2025
  • Тур 4: 6 ноября 2025
  • Тур 5: 27 ноября 2025
  • Тур 6: 11 декабря 2025
  • Тур 7: 22 января 2026
  • Тур 8: 29 января 2026
  • 1/16 финала: 19 и 26 февраля 2026
  • 1/8 финала: 12 и 19 марта 2026
  • Четвертьфиналы: 9 и 16 апреля 2026
  • Полуфиналы: 30 апреля и 7 мая 2026
  • Финал: 20 мая 2026 (Стамбул, Бешикташ Парк)

Состав корзин для жеребьевки

🔹 Корзина 1: Рома (Италия), Порту (Португалия), Рейнджерс (Шотландия), Фейенорд (Нидерланды), Лилль (Франция), Динамо Загреб (Хорватия), Бетис (Испания), РБ Зальцбург (Австрия), Астон Вилла (Англия)

🔹 Корзина 2: Фенербахче (Турция), Брага (Португалия), Црвена Звезда (Сербия), Лион (Франция), ПАОК (Греция), Виктория Пльзень (Чехия), Ференцварош (Венгрия), Селтик (Шотландия), Маккаби Тель-Авив (Израиль)

🔹 Корзина 3: Янг Бойз (Швейцария), Базель (Швейцария), Мидтьюлланд (Дания), Фрайбург (Германия), Лудогорец (Болгария), Ноттингем Форест (Англия), Штурм (Австрия), ФКСБ Стяуа (Румыния), Ницца (Франция)

🔹 Корзина 4: Болонья (Италия), Сельта (Испания), Штутгарт (Германия), Панатинаикос (Греция), Мальме (Швеция), Гоу Эхед Иглс (Нидерланды), Утрехт (Нидерланды), Генк (Бельгия), Бранн (Норвегия)

Инфографика

Эффектный камбек и ассист Тайсона: ПАОК отгрузил соперникам 5 мячей в Q4 ЛЕ
Португальский гранд за два матча Q4 Лиги Европы забил оппоненту 9 голов
Слован с двумя украинцами проиграл матч-триллер на 5 голов и остался без ЛЕ
