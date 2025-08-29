Динамо и Шахтер снова выступят в основном этапе еврокубков

Завершились квалификационные раунды еврокубков сезона 2025/26, по итогам которых киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» получили право выступать в основном раунде Лиги конференций.

Киевское «Динамо» в 29-й раз сыграет на групповом этапе/этапе лиги еврокубков.

Турниры и сезоны, в которых Динамо играло на групповом этапе/этапе лиги евротурниров

Кубок европейских чемпионов 1991/92

Лига чемпионов 1994/95

Лига чемпионов 1997/98

Лига чемпионов 1998/99

Лига чемпионов 1999/00

Лига чемпионов 2000/01

Лига чемпионов 2001/02

Лига чемпионов 2002/03

Лига чемпионов 2003/04

Лига чемпионов 2004/05

Лига чемпионов 2006/07

Лига чемпионов 2007/08

Лига чемпионов 2008/09

Лига чемпионов 2009/10

Лига Европы 2010/11

Лига Европы 2011/12

Лига чемпионов 2012/13

Лига Европы 2013/14

Лига Европы 2014/15

Лига чемпионов 2015/16

Лига чемпионов 2016/17

Лига Европы 2017/18

Лига Европы 2018/19

Лига Европы 2019/20

Лига чемпионов 2020/21

Лига чемпионов 2021/22

Лига Европы 2022/23

Лига Европы 2024/25

Лига конференций 2025/26

Донецкий «Шахтер» имеет в своем активе уже 23-й сезон еврокубков, в котором клуб будет выступать на групповом этапе/этапе лиги.

Турниры и сезоны, в которых Шахтер играл на групповом этапе/этапе лиги евротурниров