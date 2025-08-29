Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо и Шахтер снова выступят в основном этапе еврокубков
Лига конференций
Динамо и Шахтер снова выступят в основном этапе еврокубков

Вспомним, сколько раз наши гранды играли на этой стадии соревнования

Динамо и Шахтер снова выступят в основном этапе еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершились квалификационные раунды еврокубков сезона 2025/26, по итогам которых киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» получили право выступать в основном раунде Лиги конференций.

Киевское «Динамо» в 29-й раз сыграет на групповом этапе/этапе лиги еврокубков.

Турниры и сезоны, в которых Динамо играло на групповом этапе/этапе лиги евротурниров

  • Кубок европейских чемпионов 1991/92
  • Лига чемпионов 1994/95
  • Лига чемпионов 1997/98
  • Лига чемпионов 1998/99
  • Лига чемпионов 1999/00
  • Лига чемпионов 2000/01
  • Лига чемпионов 2001/02
  • Лига чемпионов 2002/03
  • Лига чемпионов 2003/04
  • Лига чемпионов 2004/05
  • Лига чемпионов 2006/07
  • Лига чемпионов 2007/08
  • Лига чемпионов 2008/09
  • Лига чемпионов 2009/10
  • Лига Европы 2010/11
  • Лига Европы 2011/12
  • Лига чемпионов 2012/13
  • Лига Европы 2013/14
  • Лига Европы 2014/15
  • Лига чемпионов 2015/16
  • Лига чемпионов 2016/17
  • Лига Европы 2017/18
  • Лига Европы 2018/19
  • Лига Европы 2019/20
  • Лига чемпионов 2020/21
  • Лига чемпионов 2021/22
  • Лига Европы 2022/23
  • Лига Европы 2024/25
  • Лига конференций 2025/26

Донецкий «Шахтер» имеет в своем активе уже 23-й сезон еврокубков, в котором клуб будет выступать на групповом этапе/этапе лиги.

Турниры и сезоны, в которых Шахтер играл на групповом этапе/этапе лиги евротурниров

  • Лига чемпионов 2000/01
  • Лига чемпионов 2004/05
  • Кубок УЕФА 2005/06
  • Лига чемпионов 2006/07
  • Лига чемпионов 2007/08
  • Лига чемпионов 2008/09
  • Лига Европы 2009/10
  • Лига чемпионов 2010/11
  • Лига чемпионов 2011/12
  • Лига чемпионов 2012/13
  • Лига чемпионов 2013/14
  • Лига чемпионов 2014/15
  • Лига чемпионов 2015/16
  • Лига Европы 2016/17
  • Лига чемпионов 2017/18
  • Лига чемпионов 2018/19
  • Лига чемпионов 2019/20
  • Лига чемпионов 2020/21
  • Лига чемпионов 2021/22
  • Лига чемпионов 2022/23
  • Лига чемпионов 2023/24
  • Лига чемпионов 2024/25
  • Лига конференций 2025/26
Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Шахтер Донецк Динамо Киев статистика
