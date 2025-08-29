Динамо и Шахтер снова выступят в основном этапе еврокубков
Вспомним, сколько раз наши гранды играли на этой стадии соревнования
Завершились квалификационные раунды еврокубков сезона 2025/26, по итогам которых киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» получили право выступать в основном раунде Лиги конференций.
Киевское «Динамо» в 29-й раз сыграет на групповом этапе/этапе лиги еврокубков.
Турниры и сезоны, в которых Динамо играло на групповом этапе/этапе лиги евротурниров
- Кубок европейских чемпионов 1991/92
- Лига чемпионов 1994/95
- Лига чемпионов 1997/98
- Лига чемпионов 1998/99
- Лига чемпионов 1999/00
- Лига чемпионов 2000/01
- Лига чемпионов 2001/02
- Лига чемпионов 2002/03
- Лига чемпионов 2003/04
- Лига чемпионов 2004/05
- Лига чемпионов 2006/07
- Лига чемпионов 2007/08
- Лига чемпионов 2008/09
- Лига чемпионов 2009/10
- Лига Европы 2010/11
- Лига Европы 2011/12
- Лига чемпионов 2012/13
- Лига Европы 2013/14
- Лига Европы 2014/15
- Лига чемпионов 2015/16
- Лига чемпионов 2016/17
- Лига Европы 2017/18
- Лига Европы 2018/19
- Лига Европы 2019/20
- Лига чемпионов 2020/21
- Лига чемпионов 2021/22
- Лига Европы 2022/23
- Лига Европы 2024/25
- Лига конференций 2025/26
Донецкий «Шахтер» имеет в своем активе уже 23-й сезон еврокубков, в котором клуб будет выступать на групповом этапе/этапе лиги.
Турниры и сезоны, в которых Шахтер играл на групповом этапе/этапе лиги евротурниров
- Лига чемпионов 2000/01
- Лига чемпионов 2004/05
- Кубок УЕФА 2005/06
- Лига чемпионов 2006/07
- Лига чемпионов 2007/08
- Лига чемпионов 2008/09
- Лига Европы 2009/10
- Лига чемпионов 2010/11
- Лига чемпионов 2011/12
- Лига чемпионов 2012/13
- Лига чемпионов 2013/14
- Лига чемпионов 2014/15
- Лига чемпионов 2015/16
- Лига Европы 2016/17
- Лига чемпионов 2017/18
- Лига чемпионов 2018/19
- Лига чемпионов 2019/20
- Лига чемпионов 2020/21
- Лига чемпионов 2021/22
- Лига чемпионов 2022/23
- Лига чемпионов 2023/24
- Лига чемпионов 2024/25
- Лига конференций 2025/26
