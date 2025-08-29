Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
Проходит дальше Рапид Вена
28.08.2025 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 2 : 0
Дьёр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
29 августа 2025, 04:03 |
Венгерская команда с украинцем не удержала гандикап против Рапида в Q4 ЛК

Дьер вместе с Александром Пищуром проиграл матчевое противостояние австрийскому клубу

Венгерская команда с украинцем не удержала гандикап против Рапида в Q4 ЛК
ФК Рапид

28 августа состоялся ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Рапид Вена и Дьер [первый поединок – 1:2].

Встреча прошла на стадионе Альянц в Австрии. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Рапид выиграл противостояние по сумме двух матчей и вышел в основной этап еврокубка.

Дубль во втором поединке оформил французский форвард Клоди Мбьюи. В составе Дьера 82-й минуте вышел 20-летний украинский нападающий Александр Пищур-младший.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q4

Ответный матч. 28 августа

Рапид Вена (Австрия) – Дьер (Венгрия) – 2:0 [первый поединок – 1:2]

Голы: Мбьюи, 7, 81

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Claudy Mbuyi (Рапид Вена).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Claudy Mbuyi (Рапид Вена).
Ракув без Кочергина вышел в ЛК, вырвав победу у команды Арда с украинцем
Пять голов: Брондбю и Страсбург Соболя разыграли путевку в Лигу конференций
ТУРАН: «По уровню матч можно было бы назвать квалификацией Лиги чемпионов»
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
