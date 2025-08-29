Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
Арда
28.08.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 1 : 2
Ракув Проходит дальше
29 августа 2025, 04:59
Ракув без Кочергина вышел в ЛК, вырвав победу у команды Арда с украинцем

Польский коллектив справился с болгарским в ответном матче Q4, Велев отыграл 66 минут

Ракув без Кочергина вышел в ЛК, вырвав победу у команды Арда с украинцем
ФК Ракув

28 августа состоялся ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Арда и Ракув [первый поединок – 0:1].

Встреча прошла в болгарском городе Кырджали. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Польский коллектив пробился в основной этап ЛК по сумме двух матчей.

Арда доигрывала поединок в меньшинстве после удаления Димитара Велковски на 90-й минуте. Ракув забил решающий гол на 90+4-й – отличился Иван Лопес.

В составе Арды 66 минут со старта отыграл украинский защитник Вячеслав Велев. Хавбек сборной Украины Владислав Кочергин не попал в заявку Ракува из-за травмы.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q4

Ответный матч. 28 августа

Арда (Болгария) – Ракув (Польша) – 1:2 [первый поединок – 0:1]

Голы: Вутов, 59 (пен.) – Барат, 2, Лопес, 90+3

Удаление: Велковски, 90+1

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
